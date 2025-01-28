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Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США - РИА Новости, 28.01.2025
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01:55 28.01.2025 (обновлено: 10:46 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995810313.html
Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США
Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США - РИА Новости, 28.01.2025
Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США
Депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну во вторник самолетами национальной авиации с уважением к их достоинству и без наручников,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T01:55:00+03:00
2025-01-28T10:46:00+03:00
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну во вторник самолетами национальной авиации с уважением к их достоинству и без наручников, сообщил глава государства Густаво Петро в своем блоге. "Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии на рассвете. Их привезет наша авиация, и они прибудут без наручников. Положение об уважении к достоинству депортированных уже поддерживается в ООН и будет применяться ко всем странам, которые направляют их к нам", - написал Петро. Рейсы с нелегалами из США прибудут в Колумбию после серьезного кризиса в отношениях, который разгорелся накануне из-за попытки вашингтонской администрации отправить закованных в кандалы колумбийских граждан в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт. Президент США Дональд Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил до исполнения этих обязательств въезд в США для колумбийских чиновников и членов их семей, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны пригрозили введением взаимных санкций на импорт, однако к ночи опубликовали заявления о разрешении ситуации. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995617700.html
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в мире, сша, колумбия, богота, густаво петро, дональд трамп, оон
В мире, США, Колумбия, Богота, Густаво Петро, Дональд Трамп, ООН
Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США

Петро: депортированных из США граждан Колумбии доставят в страну без наручников

© Getty Images / AnadoluПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну во вторник самолетами национальной авиации с уважением к их достоинству и без наручников, сообщил глава государства Густаво Петро в своем блоге.
"Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии на рассвете. Их привезет наша авиация, и они прибудут без наручников. Положение об уважении к достоинству депортированных уже поддерживается в ООН и будет применяться ко всем странам, которые направляют их к нам", - написал Петро.
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Рейсы с нелегалами из США прибудут в Колумбию после серьезного кризиса в отношениях, который разгорелся накануне из-за попытки вашингтонской администрации отправить закованных в кандалы колумбийских граждан в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт.
Президент США Дональд Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил до исполнения этих обязательств въезд в США для колумбийских чиновников и членов их семей, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны пригрозили введением взаимных санкций на импорт, однако к ночи опубликовали заявления о разрешении ситуации.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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В миреСШАКолумбияБоготаГуставо ПетроДональд ТрампООН
 
 
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