Президент Колумбии сообщил о скором прибытии депортированных из США
Петро: депортированных из США граждан Колумбии доставят в страну без наручников
© Getty Images / AnadoluПрезидент Колумбии Густаво Петро
© Getty Images / Anadolu
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Депортированные из США граждане Колумбии будут доставлены в страну во вторник самолетами национальной авиации с уважением к их достоинству и без наручников, сообщил глава государства Густаво Петро в своем блоге.
Рейсы с нелегалами из США прибудут в Колумбию после серьезного кризиса в отношениях, который разгорелся накануне из-за попытки вашингтонской администрации отправить закованных в кандалы колумбийских граждан в Колумбию на военных самолетах, как это ранее сделали с бразильцами. Колумбия, как сообщали в США, развернула самолеты, которые уже находились в воздухе, после чего Петро выделил для этих мигрантов свой президентский борт.
Президент США Дональд Трамп счел отказ Боготы нарушением обязательств по приему своих депортированных граждан, запретил до исполнения этих обязательств въезд в США для колумбийских чиновников и членов их семей, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку. Две страны пригрозили введением взаимных санкций на импорт, однако к ночи опубликовали заявления о разрешении ситуации.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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