https://ria.ru/20250128/kologrivyy-1995975016.html
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа - РИА Новости, 28.01.2025
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:05:00+03:00
2025-01-28T18:05:00+03:00
2025-01-28T18:08:00+03:00
культура
никита кологривый
борис морозов
павел хомский
гитис
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918981614_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_62d1bd4d232b3d0adae910b8d6018fc6.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. "Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа… Мы гордимся успехами нашего знаменитого выпускника и всегда готовы поддержать его творческие инициативы! От всей души благодарим Никиту за поддержку наших талантливых студентов!" - говорится в сообщении. Новую именную стипендию получила студентка актерского факультета (мастерская Бориса Морозова) Лада Петрова. "Прежде всего я был студентом, приехавшим из провинции. И в свое время очень рассчитывал на стипендию, эту социальную помощь. Я понимаю и знаю, насколько она важна. Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", - сказал Кологривый, слова которого цитирует ГИТИС. Кологривый окончил курс Павла Хомского и Сергея Голомазова в 2018 году.
https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html
https://ria.ru/20240608/pmef-1951593112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918981614_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_f7702f41ecfcec685fcc8e7a0b442777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита кологривый, борис морозов, павел хомский, гитис, общество, россия
Культура, Никита Кологривый, Борис Морозов, Павел Хомский, ГИТИС, Общество, Россия
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов