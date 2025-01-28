https://ria.ru/20250128/kologrivyy-1995975016.html

Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа - РИА Новости, 28.01.2025

Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:05:00+03:00

2025-01-28T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. "Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа… Мы гордимся успехами нашего знаменитого выпускника и всегда готовы поддержать его творческие инициативы! От всей души благодарим Никиту за поддержку наших талантливых студентов!" - говорится в сообщении. Новую именную стипендию получила студентка актерского факультета (мастерская Бориса Морозова) Лада Петрова. "Прежде всего я был студентом, приехавшим из провинции. И в свое время очень рассчитывал на стипендию, эту социальную помощь. Я понимаю и знаю, насколько она важна. Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", - сказал Кологривый, слова которого цитирует ГИТИС. Кологривый окончил курс Павла Хомского и Сергея Голомазова в 2018 году.

https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html

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никита кологривый, борис морозов, павел хомский, гитис, общество, россия