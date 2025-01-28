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Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа - РИА Новости, 28.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:05 28.01.2025 (обновлено: 18:08 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kologrivyy-1995975016.html
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа - РИА Новости, 28.01.2025
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института. "Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа… Мы гордимся успехами нашего знаменитого выпускника и всегда готовы поддержать его творческие инициативы! От всей души благодарим Никиту за поддержку наших талантливых студентов!" - говорится в сообщении. Новую именную стипендию получила студентка актерского факультета (мастерская Бориса Морозова) Лада Петрова. "Прежде всего я был студентом, приехавшим из провинции. И в свое время очень рассчитывал на стипендию, эту социальную помощь. Я понимаю и знаю, насколько она важна. Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", - сказал Кологривый, слова которого цитирует ГИТИС. Кологривый окончил курс Павла Хомского и Сергея Голомазова в 2018 году.
https://ria.ru/20241213/kologrivyy-1989095715.html
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никита кологривый, борис морозов, павел хомский, гитис, общество, россия
Культура, Никита Кологривый, Борис Морозов, Павел Хомский, ГИТИС, Общество, Россия
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа, сообщается в Telegram-канале института.
«
"Выпускник ГИТИСа Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа… Мы гордимся успехами нашего знаменитого выпускника и всегда готовы поддержать его творческие инициативы! От всей души благодарим Никиту за поддержку наших талантливых студентов!" - говорится в сообщении.
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Новую именную стипендию получила студентка актерского факультета (мастерская Бориса Морозова) Лада Петрова.
«
"Прежде всего я был студентом, приехавшим из провинции. И в свое время очень рассчитывал на стипендию, эту социальную помощь. Я понимаю и знаю, насколько она важна. Финансовая поддержка необходима каждый месяц, чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности. Именно поэтому я считаю, что пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", - сказал Кологривый, слова которого цитирует ГИТИС.
Кологривый окончил курс Павла Хомского и Сергея Голомазова в 2018 году.
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КультураНикита КологривыйБорис МорозовПавел ХомскийГИТИСОбществоРоссия
 
 
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