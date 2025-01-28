В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве ночью объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaКиев
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в украинской столице в 1.45 мск.
Согласно карте, тревога уже более двух часов звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях Украины.
По данным карты, тревога объявлена и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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