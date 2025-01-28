https://ria.ru/20250128/jarovaja-1995901234.html

Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке

Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке - РИА Новости, 28.01.2025

Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке

Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:46:00+03:00

2025-01-28T13:46:00+03:00

2025-01-28T13:46:00+03:00

здоровье - общество

россия

камчатка

камчатский край

михаил мурашко

ирина яровая

владимир солодов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748503140_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_76c54410803cbdf16bb8947235a004df.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в онкодиспансере на Камчатке. Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщала ранее пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Уже подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. "Считаю, сам факт заражения пациентов медучереждения чрезвычайной ситуацией. По данному факту должны быть сделаны самые серьезные выводы и, безусловно, реализованы системные меры по обеспечению безопасности и качества медицинской помощи со стороны регионального здравоохранения", – приводятся слова Яровой в Telegram-канале фракции "Единая Россия". Вице-спикер сообщила, что она обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением провести дополнительные проверочные и экспертные мероприятия. "На этой неделе на Камчатку прилетит инфекционист для проведения такой работы", - сказала зампред ГД. Отмечается, что ведущие федеральные инфекционисты и эпидемиологи Минздрава РФ, прибывшие на Камчатку по инициативе Яровой, провели обследование пациентов, заразившихся гепатитом в краевом онкодиспансере, проверили правильность назначенного им лечения и подобрали оптимальную терапию для полного выздоровления. Также медики изучили ситуацию с точки зрения эпидемиологии, оказали профессиональную помощь инфекционной службе Камчатского края с тем, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Кроме того, в крае в результате работы вице-спикера ГД, продолжается эпидемиологические расследования, которое проводят специалисты федерального Роспотребнадзора. Предварительные результаты расследования выявили внутрибольничный очаг инфекции, вызванной вирусами гепатитов B и C, а также был обнаружен ряд грубых нарушений, добавляется в сообщении. -0-

https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html

https://ria.ru/20250122/proisshestviya-1994800353.html

https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html

россия

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, камчатка, камчатский край, михаил мурашко, ирина яровая, владимир солодов, госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)