Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке
Яровая предложила провести проверку по факту заражения гепатитом на Камчатке
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в онкодиспансере на Камчатке.
Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщала ранее пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Уже подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах.
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"Считаю, сам факт заражения пациентов медучереждения чрезвычайной ситуацией. По данному факту должны быть сделаны самые серьезные выводы и, безусловно, реализованы системные меры по обеспечению безопасности и качества медицинской помощи со стороны регионального здравоохранения", – приводятся слова Яровой в Telegram-канале фракции "Единая Россия".
Вице-спикер сообщила, что она обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением провести дополнительные проверочные и экспертные мероприятия.
Отмечается, что ведущие федеральные инфекционисты и эпидемиологи Минздрава РФ, прибывшие на Камчатку по инициативе Яровой, провели обследование пациентов, заразившихся гепатитом в краевом онкодиспансере, проверили правильность назначенного им лечения и подобрали оптимальную терапию для полного выздоровления.
Также медики изучили ситуацию с точки зрения эпидемиологии, оказали профессиональную помощь инфекционной службе Камчатского края с тем, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
Кроме того, в крае в результате работы вице-спикера ГД, продолжается эпидемиологические расследования, которое проводят специалисты федерального Роспотребнадзора. Предварительные результаты расследования выявили внутрибольничный очаг инфекции, вызванной вирусами гепатитов B и C, а также был обнаружен ряд грубых нарушений, добавляется в сообщении. -0-