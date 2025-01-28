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Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке - РИА Новости, 28.01.2025
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13:46 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/jarovaja-1995901234.html
Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке
Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке - РИА Новости, 28.01.2025
Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке
Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:46:00+03:00
2025-01-28T13:46:00+03:00
здоровье - общество
россия
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камчатский край
михаил мурашко
ирина яровая
владимир солодов
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в онкодиспансере на Камчатке. Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщала ранее пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Уже подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. "Считаю, сам факт заражения пациентов медучереждения чрезвычайной ситуацией. По данному факту должны быть сделаны самые серьезные выводы и, безусловно, реализованы системные меры по обеспечению безопасности и качества медицинской помощи со стороны регионального здравоохранения", – приводятся слова Яровой в Telegram-канале фракции "Единая Россия". Вице-спикер сообщила, что она обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением провести дополнительные проверочные и экспертные мероприятия. "На этой неделе на Камчатку прилетит инфекционист для проведения такой работы", - сказала зампред ГД. Отмечается, что ведущие федеральные инфекционисты и эпидемиологи Минздрава РФ, прибывшие на Камчатку по инициативе Яровой, провели обследование пациентов, заразившихся гепатитом в краевом онкодиспансере, проверили правильность назначенного им лечения и подобрали оптимальную терапию для полного выздоровления. Также медики изучили ситуацию с точки зрения эпидемиологии, оказали профессиональную помощь инфекционной службе Камчатского края с тем, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Кроме того, в крае в результате работы вице-спикера ГД, продолжается эпидемиологические расследования, которое проводят специалисты федерального Роспотребнадзора. Предварительные результаты расследования выявили внутрибольничный очаг инфекции, вызванной вирусами гепатитов B и C, а также был обнаружен ряд грубых нарушений, добавляется в сообщении. -0-
https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html
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россия
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здоровье - общество, россия, камчатка, камчатский край, михаил мурашко, ирина яровая, владимир солодов, госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Камчатка, Камчатский край, Михаил Мурашко, Ирина Яровая, Владимир Солодов, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Яровая предложила проверить онкодиспансер на Камчатке

Яровая предложила провести проверку по факту заражения гепатитом на Камчатке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ирина Яровая
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая обратилась к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением провести проверочные мероприятия по факту заражения гепатитом в онкодиспансере на Камчатке.
Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщала ранее пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Уже подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах.
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"Считаю, сам факт заражения пациентов медучереждения чрезвычайной ситуацией. По данному факту должны быть сделаны самые серьезные выводы и, безусловно, реализованы системные меры по обеспечению безопасности и качества медицинской помощи со стороны регионального здравоохранения", – приводятся слова Яровой в Telegram-канале фракции "Единая Россия".
Вице-спикер сообщила, что она обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением провести дополнительные проверочные и экспертные мероприятия.
"На этой неделе на Камчатку прилетит инфекционист для проведения такой работы", - сказала зампред ГД.
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Отмечается, что ведущие федеральные инфекционисты и эпидемиологи Минздрава РФ, прибывшие на Камчатку по инициативе Яровой, провели обследование пациентов, заразившихся гепатитом в краевом онкодиспансере, проверили правильность назначенного им лечения и подобрали оптимальную терапию для полного выздоровления.
Также медики изучили ситуацию с точки зрения эпидемиологии, оказали профессиональную помощь инфекционной службе Камчатского края с тем, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
Кроме того, в крае в результате работы вице-спикера ГД, продолжается эпидемиологические расследования, которое проводят специалисты федерального Роспотребнадзора. Предварительные результаты расследования выявили внутрибольничный очаг инфекции, вызванной вирусами гепатитов B и C, а также был обнаружен ряд грубых нарушений, добавляется в сообщении. -0-
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Здоровье - ОбществоРоссияКамчаткаКамчатский крайМихаил МурашкоИрина ЯроваяВладимир СолодовГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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