Рейтинг@Mail.ru
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:55 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/irkutsk-1995954474.html
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 28.01.2025
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T16:55:00+03:00
надежные люди
авто
иркутск
белгородская область
ржд
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995953493_0:75:1205:753_1920x0_80_0_0_4c4c34fdc53be9244df14a41b48776a8.jpg
ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической операции, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. "В зону проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, а также в зону СВО будет отправлено из Иркутска 9 единиц техники. Это один автобус ПАЗ, два санитарных "УАЗа", пять легковых автомобилей и одна "Газель", - говорится в сообщении. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, машины для бойцов передали городские предприятия и неравнодушные граждане. Автомобили проверили на муниципальных предприятиях города. Все они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию. Отправка будет осуществляться железнодорожным транспортом в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД".
https://ria.ru/20250106/oblast-1992675375.html
иркутск
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995953493_201:0:1205:753_1920x0_80_0_0_a65df63c375ef0b56c074ba254c56f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, иркутск, белгородская область, ржд, спецоперация
Надежные люди, Авто, Иркутск, Белгородская область, РЖД, Спецоперация
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону СВО и зону СВО отправляют девять машин

© Фото : пресс-служба мэрии ИркутскаДевять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : пресс-служба мэрии Иркутска
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической операции, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
"В зону проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, а также в зону СВО будет отправлено из Иркутска 9 единиц техники. Это один автобус ПАЗ, два санитарных "УАЗа", пять легковых автомобилей и одна "Газель", - говорится в сообщении.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, машины для бойцов передали городские предприятия и неравнодушные граждане. Автомобили проверили на муниципальных предприятиях города. Все они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию.
Отправка будет осуществляться железнодорожным транспортом в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД".
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
6 января, 17:10
 
Надежные людиАвтоИркутскБелгородская областьРЖДСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала