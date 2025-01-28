https://ria.ru/20250128/irkutsk-1995954474.html
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО - РИА Новости, 28.01.2025
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T16:55:00+03:00
2025-01-28T16:55:00+03:00
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ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической операции, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. "В зону проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, а также в зону СВО будет отправлено из Иркутска 9 единиц техники. Это один автобус ПАЗ, два санитарных "УАЗа", пять легковых автомобилей и одна "Газель", - говорится в сообщении. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, машины для бойцов передали городские предприятия и неравнодушные граждане. Автомобили проверили на муниципальных предприятиях города. Все они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию. Отправка будет осуществляться железнодорожным транспортом в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД".
https://ria.ru/20250106/oblast-1992675375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, иркутск, белгородская область, ржд, спецоперация
Надежные люди, Авто, Иркутск, Белгородская область, РЖД, Спецоперация
Девять машин отправляют из Иркутска в зону СВО
Из Иркутска в зону СВО и зону СВО отправляют девять машин
ИРКУТСК, 28 янв - РИА Новости. Девять машин - автобус, два санитарных "УАЗа", "Газель" и легковые автомобили - отправляют из Иркутска в зону СВО и к местам проведения контртеррористической операции, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
"В зону проведения контртеррористической операции в Курской и Белгородской областях, а также в зону СВО будет отправлено из Иркутска 9 единиц техники. Это один автобус ПАЗ, два санитарных "УАЗа", пять легковых автомобилей и одна "Газель", - говорится в сообщении.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, машины для бойцов передали городские предприятия и неравнодушные граждане. Автомобили проверили на муниципальных предприятиях города. Все они находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию.
Отправка будет осуществляться железнодорожным транспортом в рамках сотрудничества с ОАО "РЖД".