Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей
Саратовский депутат Калинин передал гумпомощь военнослужащим в зону СВО
© Фото : Саратовская областная ДумаДепутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО партию малогабаритных мобильных дровяных печей
Депутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО партию малогабаритных мобильных дровяных печей
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила пресс-служба областной думы.
"Депутат саратовской областной думы (фракция "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО гуманитарную помощь, необходимое оборудование и первую партию малогабаритных мобильных дровяных печей", - говорится в сообщении.