https://ria.ru/20250128/gumpomosch-1995907322.html

Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей

Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей - РИА Новости, 28.01.2025

Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей

Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:07:00+03:00

2025-01-28T14:07:00+03:00

2025-01-28T14:07:00+03:00

надежные люди

саратов

гуманитарная помощь

спецоперация

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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила пресс-служба областной думы. "Депутат саратовской областной думы (фракция "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО гуманитарную помощь, необходимое оборудование и первую партию малогабаритных мобильных дровяных печей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250128/sevastopol-1995851479.html

саратов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратов, гуманитарная помощь, спецоперация