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Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей - РИА Новости, 28.01.2025
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14:07 28.01.2025
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Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей
Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей - РИА Новости, 28.01.2025
Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей
Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:07:00+03:00
2025-01-28T14:07:00+03:00
надежные люди
саратов
гуманитарная помощь
спецоперация
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила пресс-служба областной думы. "Депутат саратовской областной думы (фракция "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО гуманитарную помощь, необходимое оборудование и первую партию малогабаритных мобильных дровяных печей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250128/sevastopol-1995851479.html
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саратов, гуманитарная помощь, спецоперация
Надежные люди, Саратов, Гуманитарная помощь, Спецоперация
Саратовский депутат передал бойцам СВО партию мобильных печей

Саратовский депутат Калинин передал гумпомощь военнослужащим в зону СВО

© Фото : Саратовская областная ДумаДепутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО партию малогабаритных мобильных дровяных печей
Депутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО партию малогабаритных мобильных дровяных печей - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Саратовская областная Дума
Депутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО партию малогабаритных мобильных дровяных печей
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которая включает партию малогабаритных мобильных дровяных печей, из Саратова передана военнослужащим в зону специальной операции, сообщила пресс-служба областной думы.
"Депутат саратовской областной думы (фракция "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин передал бойцам одного из подразделений Росгвардии в зону проведения СВО гуманитарную помощь, необходимое оборудование и первую партию малогабаритных мобильных дровяных печей", - говорится в сообщении.
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Надежные людиСаратовГуманитарная помощьСпецоперация
 
 
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