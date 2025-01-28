https://ria.ru/20250128/grenlandiya-1995833689.html

ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишет FT

ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишет FT - РИА Новости, 28.01.2025

ЕС тайно обсуждает укрепление партнерства с Гренландией, пишет FT

Чиновники ЕС, Дании и Гренландии тайно обсуждают как Евросоюз может укрепить свое партнерство с арктическим островом в области добычи критически важного сырья и РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:39:00+03:00

2025-01-28T09:39:00+03:00

2025-01-28T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чиновники ЕС, Дании и Гренландии тайно обсуждают как Евросоюз может укрепить свое партнерство с арктическим островом в области добычи критически важного сырья и энергии, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждений. "За кулисами высокопоставленные чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке (столице Гренландии - ред.) обсуждают, как блок может укрепить свое партнерство с Гренландией в области добычи критически важного сырья и энергии", - пишет издание. Как сообщил один из европейских чиновников, "сейчас незаметно ведется много работы, чтобы увидеть, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией". При этом чиновники добавили, что ЕС хочет избежать впечатления, будто делает предложение после многих лет бездействия, только "потому что Трамп включил это в повестку дня". Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, евросоюз