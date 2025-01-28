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Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей - РИА Новости, 28.01.2025
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Твой бизнес
 
13:28 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/granty-1995889251.html
Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей
Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей - РИА Новости, 28.01.2025
Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей
Малый и средний бизнес Самарской области получил грантовую поддержку в размере 139,5 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:28:00+03:00
2025-01-28T13:28:00+03:00
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
самарская область
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
малый бизнес
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Самарской области получил грантовую поддержку в размере 139,5 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего региональные субсидии на развитие бизнес-проектов получили 279 субъектов МСП, одним из результатов программы стало создание 652 рабочих мест для жителей Самарской области. По словам врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, областное правительство создает все условия, чтобы активные и инициативные люди запускали интересные и перспективные проекты, которые направлены на развитие разных отраслей экономики и региона в целом. Так, с 2021 года социальным и молодым предпринимателям предоставлялись гранты от 100 до 500 тысяч рублей, за это время поддержку получили 149 соцпредпринимателей, а также 128 молодых предпринимателей. В прошлом году охват программы увеличился – состоялся конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. На участие было подано 100 заявок и 20 предпринимателей стали получателями гранта. С 2025 года поддержка МСП продолжается в соответствии с национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес
Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей

Почти 140 млн рублей грантов получили субъекты МСП в Самарской области

© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель в павильоне выставочного центра "Крокус Экспо"
Посетитель в павильоне выставочного центра Крокус Экспо - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Посетитель в павильоне выставочного центра "Крокус Экспо"
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Самарской области получил грантовую поддержку в размере 139,5 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего региональные субсидии на развитие бизнес-проектов получили 279 субъектов МСП, одним из результатов программы стало создание 652 рабочих мест для жителей Самарской области.
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Число субъектов МСП по Камчатскому краю превысило 15 тысяч человек
22 января, 16:41
По словам врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, областное правительство создает все условия, чтобы активные и инициативные люди запускали интересные и перспективные проекты, которые направлены на развитие разных отраслей экономики и региона в целом.
Так, с 2021 года социальным и молодым предпринимателям предоставлялись гранты от 100 до 500 тысяч рублей, за это время поддержку получили 149 соцпредпринимателей, а также 128 молодых предпринимателей.
В прошлом году охват программы увеличился – состоялся конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. На участие было подано 100 заявок и 20 предпринимателей стали получателями гранта.
С 2025 года поддержка МСП продолжается в соответствии с национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСамарская областьМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Малый бизнес
 
 
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