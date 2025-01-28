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Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей

Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей - РИА Новости, 28.01.2025

Самарский МСБ получил гранты почти на 140 миллионов рублей

Малый и средний бизнес Самарской области получил грантовую поддержку в размере 139,5 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:28:00+03:00

2025-01-28T13:28:00+03:00

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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Малый и средний бизнес Самарской области получил грантовую поддержку в размере 139,5 миллиона рублей с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего региональные субсидии на развитие бизнес-проектов получили 279 субъектов МСП, одним из результатов программы стало создание 652 рабочих мест для жителей Самарской области. По словам врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, областное правительство создает все условия, чтобы активные и инициативные люди запускали интересные и перспективные проекты, которые направлены на развитие разных отраслей экономики и региона в целом. Так, с 2021 года социальным и молодым предпринимателям предоставлялись гранты от 100 до 500 тысяч рублей, за это время поддержку получили 149 соцпредпринимателей, а также 128 молодых предпринимателей. В прошлом году охват программы увеличился – состоялся конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. На участие было подано 100 заявок и 20 предпринимателей стали получателями гранта. С 2025 года поддержка МСП продолжается в соответствии с национальным проектом "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250122/msp-1995002881.html

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Артем Смирнов

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