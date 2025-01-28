Рейтинг@Mail.ru
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ* - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 28.01.2025 (обновлено: 18:16 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ* - РИА Новости, 28.01.2025
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*
Гражданин РФ был задержан в Берлине за участие в сети финансирования террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщила во вторник... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:11:00+03:00
2025-01-28T18:16:00+03:00
в мире
германия
россия
исламское государство*
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_107:176:1786:1120_1920x0_80_0_0_7757173c96efd58430be319ca131a51f.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин РФ был задержан в Берлине за участие в сети финансирования террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщила во вторник генпрокуратура Германии. "Сегодня (28 января 2025 года) сотрудники федерального ведомства уголовной полиции на основании ордера следственного судьи верховного суда от 16 января задержали по поручению генеральной прокуратуры гражданина России Зелимхана Д.", - говорится в заявлении прокуратуры. Задержанный подозревается в участии в организации, которая вела сбор средств для ИГ в Германии и других европейских странах. Следствие, в частности, подозревает Зелимхана Д. в создании сети спонсирования ИГ в Берлине и его окрестностях. Сообщается о нескольких переводах средств в пользу ИГ на общую сумму в 60 тысяч евро.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241228/islamisty-1991925146.html
https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913362478_181:0:1782:1201_1920x0_80_0_0_70a3c1d5f1c6cb260a56bbca4ae71363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, исламское государство*, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, Исламское государство*, Берлин (город)
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*

Генпрокуратура ФРГ: в Берлине за участие в финансирования ИГ задержан россиянин

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин РФ был задержан в Берлине за участие в сети финансирования террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщила во вторник генпрокуратура Германии.
"Сегодня (28 января 2025 года) сотрудники федерального ведомства уголовной полиции на основании ордера следственного судьи верховного суда от 16 января задержали по поручению генеральной прокуратуры гражданина России Зелимхана Д.", - говорится в заявлении прокуратуры.
Боевики ИГ* (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В России предупредили об опасности приверженцев радикального ислама
28 декабря 2024, 20:35
Задержанный подозревается в участии в организации, которая вела сбор средств для ИГ в Германии и других европейских странах.
Следствие, в частности, подозревает Зелимхана Д. в создании сети спонсирования ИГ в Берлине и его окрестностях. Сообщается о нескольких переводах средств в пользу ИГ на общую сумму в 60 тысяч евро.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Польше задержали россиянина по подозрению в участии в ИГ*
29 февраля 2024, 11:21
 
В миреГерманияРоссияИсламское государство*Берлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала