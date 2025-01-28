https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html

В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*

В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ* - РИА Новости, 28.01.2025

В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*

Гражданин РФ был задержан в Берлине за участие в сети финансирования террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщила во вторник... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:11:00+03:00

2025-01-28T18:11:00+03:00

2025-01-28T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Гражданин РФ был задержан в Берлине за участие в сети финансирования террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщила во вторник генпрокуратура Германии. "Сегодня (28 января 2025 года) сотрудники федерального ведомства уголовной полиции на основании ордера следственного судьи верховного суда от 16 января задержали по поручению генеральной прокуратуры гражданина России Зелимхана Д.", - говорится в заявлении прокуратуры. Задержанный подозревается в участии в организации, которая вела сбор средств для ИГ в Германии и других европейских странах. Следствие, в частности, подозревает Зелимхана Д. в создании сети спонсирования ИГ в Берлине и его окрестностях. Сообщается о нескольких переводах средств в пользу ИГ на общую сумму в 60 тысяч евро.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241228/islamisty-1991925146.html

https://ria.ru/20240229/spetssluzhby-1930153726.html

германия

россия

берлин (город)

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в мире, германия, россия, исламское государство*, берлин (город)