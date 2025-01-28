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Опрос показал, сколько немцев согласны на ужесточение миграционной политики - РИА Новости, 28.01.2025
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13:03 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/germaniya-1995883558.html
Опрос показал, сколько немцев согласны на ужесточение миграционной политики
Опрос показал, сколько немцев согласны на ужесточение миграционной политики - РИА Новости, 28.01.2025
Опрос показал, сколько немцев согласны на ужесточение миграционной политики
Почти 50% немцев согласны на принятие законов по ужесточению миграционной политики ФРГ при условии, что для этого потребуются голоса депутатов бундестага от... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:03:00+03:00
2025-01-28T13:03:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
алиса вайдель
сара вагенкнехт
хдс/хсс
bild
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти 50% немцев согласны на принятие законов по ужесточению миграционной политики ФРГ при условии, что для этого потребуются голоса депутатов бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствует опрос института INSA для издания Bild. Кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 24 января заявил, что на следующей неделе внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции. Он подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ". Ранее сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель опубликовала открытое письмо к Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны. "Почти половина немцев (48%) были бы согласны, если бы решение об ужесточении миграционного законодательства было принято при поддержке АдГ", - говорится в материале. Еще для 9% респондентов участие АдГ в голосовании "не имеет значения", 33% выступили против, 10% опрошенных воздержались от ответа. Согласно опросу, большинство сторонников АдГ (91%), партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (65%) и Свободной демократической партии Германии (52%) согласны на принятие законов даже при условии поддержки АдГ. Не против ее роли в ужесточении миграционного законодательства и часть респондентов, которые поддерживают блок ХДС/ХСС (48%) и "Левую" партию (41%). Поддержка законопроектов со стороны АдГ не критична даже для 32% сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), руководство которой выступает категорически против этого. Опрос проводился онлайн с 24 по 27 января. В нем приняли участие 2 006 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Ранее генеральный секретарь СДПГ заявил, что принятие предложений ХДС/ХСС при поддержке АдГ будет "беспрецедентным нарушением табу в послевоенной истории ФРГ". Согласно последнему опросу института INSA, блок ХДС/ХСС остается наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" с рейтингом 22%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в районе 16%. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html
https://ria.ru/20250112/germaniya-1993374881.html
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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Bild
Опрос показал, сколько немцев согласны на ужесточение миграционной политики

Bild: почти половина немцев согласна на ужесточение миграционной политики

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Почти 50% немцев согласны на принятие законов по ужесточению миграционной политики ФРГ при условии, что для этого потребуются голоса депутатов бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствует опрос института INSA для издания Bild.
Кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 24 января заявил, что на следующей неделе внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции. Он подчеркнул, что его фракция внесет свои предложения "вне зависимости от того, кто с ними согласен", добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и "не согласен ни с одним предложением АдГ". Ранее сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель опубликовала открытое письмо к Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны.
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В бундестаге могут поднять вопрос о запрете АдГ в Германии, сообщили СМИ
20 января, 17:28
"Почти половина немцев (48%) были бы согласны, если бы решение об ужесточении миграционного законодательства было принято при поддержке АдГ", - говорится в материале.
Еще для 9% респондентов участие АдГ в голосовании "не имеет значения", 33% выступили против, 10% опрошенных воздержались от ответа.
Согласно опросу, большинство сторонников АдГ (91%), партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (65%) и Свободной демократической партии Германии (52%) согласны на принятие законов даже при условии поддержки АдГ. Не против ее роли в ужесточении миграционного законодательства и часть респондентов, которые поддерживают блок ХДС/ХСС (48%) и "Левую" партию (41%). Поддержка законопроектов со стороны АдГ не критична даже для 32% сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), руководство которой выступает категорически против этого.
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
АдГ утвердила программу с отказом от антироссийских санкций
12 января, 19:29
Опрос проводился онлайн с 24 по 27 января. В нем приняли участие 2 006 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Ранее генеральный секретарь СДПГ заявил, что принятие предложений ХДС/ХСС при поддержке АдГ будет "беспрецедентным нарушением табу в послевоенной истории ФРГ".
Согласно последнему опросу института INSA, блок ХДС/ХСС остается наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" с рейтингом 22%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в районе 16%. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
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