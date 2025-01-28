https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.01.2025

Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и нескольких коммерсантов более трех миллиардов... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:52:00+03:00

2025-01-28T10:52:00+03:00

2025-01-28T12:42:00+03:00

происшествия

курская область

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генеральная прокуратура рф

хищение

администрация курской области

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и нескольких коммерсантов более трех миллиардов рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости."Надзорные мероприятия показали, что они использовали свое служебное положение в личных целях и интересах доверенных лиц для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага", — говорится в документе.Иск прокуратура направила в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают:компании:Среди третьих лиц заявлены:Как следует из материалов, прокуратура потребовала взыскать со всех фигурантов 3,222 миллиарда рублей, а также применить обеспечительные меры и наложить аресты на имущество фирм и участников коррупционных схем.Как пояснили в надзорном ведомстве, с октября 2022 года в Курской области ввели особый режим функционирования органов управления. Среди прочего, он позволяет местным властям проводить закупки без аукционов и конкурсов.С 2022 по 2023 год правительству региона выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей для строительства защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов для защиты от военной агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным. Его заместителями были Грабин и Мартьянова.По данным Генпрокуратуры, злоумышленники воспользовались режимом повышенной готовности и привлекли к делу соучастников. В частности, депутата Областной думы Максима Васильева, который подключил к "сделке" аффилированные с ним ООО "СИЭМИ" и "КТК Сервис". С этими компаниями заключили два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег легализовали через покупку дорогой недвижимости. Затем через бывшего депутата Юрия Бессонова привлекли фирму "Электростроймонтаж", с которой заключили контракт почти на 70,3 миллиона рублей.В то же время Мартьянова подключила к афере своего брата Владислава, который де-факто владеет ООО "Энерго Рессурс" и "Торговый Дом Курск". Его партнером был Денис Федоров. Корпорация развития посодействовала заключению с их фирмами 14 договоров, что позволило незаконно завладеть 1,4 миллиарда рублей.Еще одним участником коррупционной схемы стал московский предприниматель Иван Уткин, владеющий ООО "Техимпэкс". Компания получила шесть контрактов на 1,3 миллиарда рублей.В общей сложности, подсчитали в Генпрокуратуре, с декабря 2022 по декабрь 2023 года с упомянутыми компаниями заключили 23 договора на 3 222 435 000 рублей.При этом фирмы создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов", отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, Лукин, Грабин и Мартьянова получили от Васильева, Бессонова, Мартьянова, Федорова и Уткина в качестве вознаграждения 25 процентов от общей суммы соглашений — не менее 805 миллионов рублей, добавили в Генпрокуратуре.Лукина и Грабина арестовали по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, еще в декабре, Федорова — на прошлой неделе. Мартьяновы также находятся под стражей, но их арестовал суд в Иваново.

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https://ria.ru/20241220/moshennichestvo-1990489907.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, курская область, украина, генеральная прокуратура рф, хищение, администрация курской области