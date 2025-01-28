Наблюдатели не зафиксировали реальных нарушений перемирия в секторе Газа
Наблюдатели из Катара, Египта и США не зафиксировали нарушений перемирия в Газе
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
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ДОХА, 28 янв — РИА Новости. Наблюдатели за перемирием в секторе Газа в операционном штабе в Египте из Катара, Египта и США не зафиксировали с начала действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, 19 января, реальных нарушений договоренности, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Мы не считаем, что имели место реальные нарушения перемирия в секторе Газа, которое привели бы к его прекращению, посредники внимательно следят за выполнением сторонами положений о прекращении огня", - сказал он.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.