https://ria.ru/20250128/gaza-1995904889.html

Наблюдатели не зафиксировали реальных нарушений перемирия в секторе Газа

Наблюдатели не зафиксировали реальных нарушений перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 28.01.2025

Наблюдатели не зафиксировали реальных нарушений перемирия в секторе Газа

Наблюдатели за перемирием в секторе Газа в операционном штабе в Египте из Катара, Египта и США не зафиксировали с начала действия соглашения о прекращении огня... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:57:00+03:00

2025-01-28T13:57:00+03:00

2025-01-28T13:57:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 28 янв — РИА Новости. Наблюдатели за перемирием в секторе Газа в операционном штабе в Египте из Катара, Египта и США не зафиксировали с начала действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, 19 января, реальных нарушений договоренности, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Мы не считаем, что имели место реальные нарушения перемирия в секторе Газа, которое привели бы к его прекращению, посредники внимательно следят за выполнением сторонами положений о прекращении огня", - сказал он. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250127/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, катар, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), израиль