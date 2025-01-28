https://ria.ru/20250128/festival-yarmarka-1995872490.html

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ - РИА Новости, 28.01.2025

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые пройдет в ОАЭ

Столица ОАЭ, город Абу-Даби, впервые примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) при поддержке... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:33:00+03:00

экономика

оаэ

абу-даби

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Столица ОАЭ, город Абу-Даби, впервые примет фестиваль-ярмарку "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства ОАЭ в России, который пройдет с 21 по 25 февраля на набережной Яс-Бэй (Yas Bay), сообщает центр."Ярмарка призвана продемонстрировать промышленный потенциал и разнообразие качественной продукции российского производства, познакомить местных жителей с культурой России. Так, посетители ярмарки смогут попробовать и приобрести овощные консервы, пирожные, ягодные джемы, пастилу, детское питание, молочную продукцию, снеки и другие продукты питания от российских производителей из разных регионов. Для местных жителей будут организованы дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных арабских и русских блюд из российских продуктов", - говорится в сообщении.Более десяти компаний представят в Абу-Даби косметику. Кроме того, на ярмарке можно будет оценить сувенирную продукцию и одежду.Традиционно большое внимание РЭЦ уделит деловой программе. На площадке фестиваля-ярмарки российские производители проведут переговоры с потенциальными партнерами: дистрибьюторами, представителями торговых сетей и супермаркетов, сегмента HoReCa, отраслевых ассоциаций.В числе участников деловых переговоров - производители строительных материалов, пило- и лесоматериалов, оборудования, пищевой продукции, парфюмерии и косметики."ОАЭ - один из приоритетных рынков для российских компаний, важный хаб для экспорта в страны Ближнего Востока. Учитывая значительный потенциал и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, РЭЦ выбрал именно ОАЭ для проведения нового фестиваля-ярмарки "Сделано в России". На ярмарке в Абу-Даби будет представлен широкий спектр продукции, мы продемонстрируем возможности российских агропромышленных предприятий и промышленных производителей. Это мероприятие призвано не только укрепить деловые связи между Россией и ОАЭ, но и способствовать культурному обмену и сближению наших народов", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Мероприятие состоится в рамках государственной программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" уже прошли в различных провинциях Китая.В 2024 году президент Владимир Путин поручил масштабировать программу Российского экспортного центра.Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250124/rets-1995382219.html

https://ria.ru/20250120/kvoty-1994576018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, оаэ, абу-даби, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)