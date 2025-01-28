https://ria.ru/20250128/eksport-1995967936.html

Более 61 млн долларов составил экспорт субъектов МСП Ивановской области

Более 61 млн долларов составил экспорт субъектов МСП Ивановской области - РИА Новости, 28.01.2025

Более 61 млн долларов составил экспорт субъектов МСП Ивановской области

Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановской области составил за шесть лет более 61 миллиона долларов в рамках... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:37:00+03:00

2025-01-28T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановской области составил за шесть лет более 61 миллиона долларов в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом сообщил член правительства Ивановской области – директор департамента экономического развития и торговли Дмитрий Тугушев во время рабочего визита в компанию "Доротея". По его словам, данная компания, которая специализируется на производстве женской верхней одежды и костюмной группы, является одним из примеров того, как региональный бизнес успешно развивается на международной арене, используя меры господдержки. Тугушев отметил, что самые популярные меры среди компаний-экспортеров - компенсация затрат на участие в международных выставках и на транспортировку продукции на зарубежные рынки. За шесть лет 149 компаний региона приняли участие в 111 международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Основными экспортными направлениями для ивановских предприятий стали страны СНГ, а также Индия, Иран, ОАЭ. С этого года поддержка МСП осуществляется по нацпроекту "Эффективна и конкурентная экономика".

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