https://ria.ru/20250128/efimov-1995793171.html

Ефимов: в ВАО построили 10 нежилых объектов за небюджетные средства

Ефимов: в ВАО построили 10 нежилых объектов за небюджетные средства - РИА Новости, 28.01.2025

Ефимов: в ВАО построили 10 нежилых объектов за небюджетные средства

В прошлом году в Восточном административном округе Москвы были построены 10 объектов нежилой недвижимости площадью около 40 тысяч "квадратов", рассказал заммэра РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:12:00+03:00

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москва

богородский район

восточный административный округ (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В прошлом году в Восточном административном округе Москвы были построены 10 объектов нежилой недвижимости площадью около 40 тысяч "квадратов", рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году на востоке Москвы возвели 10 объектов нежилой недвижимости общей площадью около 40 тысяч квадратных метров за счет внебюджетных средств. В их числе четыре детских сада, торгово-бытовые и коммунальные объекты, храм, а также производственное здание", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Новые здания, как уточнил замглавы города, появились в Гольяново, Сокольниках, Преображенском, Метрогородке, Косино-Ухтомском, Богородском районах и в Северном Измайлово.В частности, были возведены четыре детских сада площадью 10,4 тысячи "квадратов". Самый большой из них – на 4,3 тысячи квадратных метров – находится в Богородском районе. Его смогут посещать 275 детей. В трехэтажном здании есть пищеблок полного цикла, помещение для оказания медицинской помощи, залы для занятий физкультурой и музыкой.До этого мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в Москве построили более 80 социальных объектов.

https://ria.ru/20250127/efimov-1995417930.html

https://ria.ru/20250126/efimov-1995416547.html

москва

богородский район

восточный административный округ (москва)

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москва, богородский район, восточный административный округ (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы