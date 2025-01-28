https://ria.ru/20250128/efimov-1995779305.html

Ефимов: арендаторы создадут в Москве почти 2 тысячи некапитальных объектов

Ефимов: арендаторы создадут в Москве почти 2 тысячи некапитальных объектов - РИА Новости, 28.01.2025

Ефимов: арендаторы создадут в Москве почти 2 тысячи некапитальных объектов

Арендаторы земли Москвы получили разрешение на размещение почти 2 тысяч некапитальных объектов на земельных участках с 2019 года, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:15:00+03:00

2025-01-28T09:15:00+03:00

2025-01-28T09:15:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Арендаторы земли Москвы получили разрешение на размещение почти 2 тысяч некапитальных объектов на земельных участках с 2019 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице действует упрощенная схема размещения на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных, инженерных, хозяйственных строений, а также других объектов. С 2019 года город согласовал размещение свыше 1,9 тысячи различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что больше половины решений одобрили в 2024 году.В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что чаще всего арендаторы участков в городе обращаются за разрешением на установку контрольно-пропускных пунктов и шлагбаумов, уже согласовали более 530 подобных объектов. Помимо этого, на территории действующих производств разрешили смонтировать более 460 некапитальных построек, куда входят ангары, склады и другие вспомогательные сооружения.Также на земельных участках города получили разрешения на размещение фонтанов, аттракционов, трансформаторных подстанций и прочих некапитальных объектов.

https://ria.ru/20250127/efimov-1995677856.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва, градостроительный комплекс москвы