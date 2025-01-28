Ефимов: арендаторы создадут в Москве почти 2 тысячи некапитальных объектов
Ефимов: арендаторы земель создадут почти 2 тысячи некапитальных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Арендаторы земли Москвы получили разрешение на размещение почти 2 тысяч некапитальных объектов на земельных участках с 2019 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице действует упрощенная схема размещения на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных, инженерных, хозяйственных строений, а также других объектов. С 2019 года город согласовал размещение свыше 1,9 тысячи различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что больше половины решений одобрили в 2024 году.
В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что чаще всего арендаторы участков в городе обращаются за разрешением на установку контрольно-пропускных пунктов и шлагбаумов, уже согласовали более 530 подобных объектов. Помимо этого, на территории действующих производств разрешили смонтировать более 460 некапитальных построек, куда входят ангары, склады и другие вспомогательные сооружения.
Также на земельных участках города получили разрешения на размещение фонтанов, аттракционов, трансформаторных подстанций и прочих некапитальных объектов.