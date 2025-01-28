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ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025
ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
Группировка войск "Запад" освободила Двуречную в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:06:00+03:00
2025-01-28T12:06:00+03:00
2025-01-28T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Двуречную в Харьковской области, сообщило Минобороны."B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - говорится в заявлении ведомства.Двуречная находится в Купянском районе на западном берегу реки Оскол. Этот населенный пункт наравне с селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на берегу неприятеля. Село Западное ранее уже было освобождено российскими войсками.
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Двуречная Харьковской области