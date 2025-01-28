https://ria.ru/20250128/dvurechnaya-1995864694.html

ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области - РИА Новости, 28.01.2025

ВС России освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

Группировка войск "Запад" освободила Двуречную в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:06:00+03:00

2025-01-28T12:06:00+03:00

2025-01-28T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группировка войск "Запад" освободила Двуречную в Харьковской области, сообщило Минобороны."B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - говорится в заявлении ведомства.Двуречная находится в Купянском районе на западном берегу реки Оскол. Этот населенный пункт наравне с селом Западное формирует плацдарм группировки "Запад" на берегу неприятеля. Село Западное ранее уже было освобождено российскими войсками.

https://ria.ru/20250128/vsu-1995825620.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область