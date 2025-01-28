https://ria.ru/20250128/diskreditatsiya-1995985404.html
Барда-рокера оштрафовали за посты о дискредитации ВС России
Барда-рокера оштрафовали за посты о дискредитации ВС России - РИА Новости, 28.01.2025
Барда-рокера оштрафовали за посты о дискредитации ВС России
Нагатинский суд Москвы 27 января десять раз оштрафовал гражданина за посты в социальной сети "ВКонтакте" по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:48:00+03:00
2025-01-28T18:48:00+03:00
2025-01-28T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы 27 января десять раз оштрафовал гражданина за посты в социальной сети "ВКонтакте" по статье о дискредитации использования Вооруженных сил России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, правонарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе, его 10 раз привлекли к административной ответственности 27 января. В своих постах Буянов делился мыслями по поводу СВО. В суде агентству не смогли оперативно уточнить суммы наложенных штрафов, однако статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей за один протокол. Таким образом, мужчину оштрафовали на общую сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Буянов признал вину в совершении всех административных правонарушений; обстоятельства, изложенные в протоколах, не оспаривал.
https://ria.ru/20250128/prigovor-1995845103.html
https://ria.ru/20250122/bashkirija-1994984176.html
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происшествия, вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия
Барда-рокера оштрафовали за посты о дискредитации ВС России
Суд десять раз оштрафовал барда-рокера Буянова за посты о дискредитации ВС РФ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы 27 января десять раз оштрафовал гражданина за посты в социальной сети "ВКонтакте" по статье о дискредитации использования Вооруженных сил России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как выяснило РИА Новости, правонарушителем оказался Андрей Буянов, выступающий в бард-рок-группе, его 10 раз привлекли к административной ответственности 27 января. В своих постах Буянов делился мыслями по поводу СВО.
В суде агентству не смогли оперативно уточнить суммы наложенных штрафов, однако статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей за один протокол. Таким образом, мужчину оштрафовали на общую сумму от 300 до 500 тысяч рублей.
Буянов признал вину в совершении всех административных правонарушений; обстоятельства, изложенные в протоколах, не оспаривал.