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На Украине задержали адвоката и его жену, помогавших дезертировать из ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
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15:41 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/dezertir-1995938336.html
На Украине задержали адвоката и его жену, помогавших дезертировать из ВСУ
На Украине задержали адвоката и его жену, помогавших дезертировать из ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
На Украине задержали адвоката и его жену, помогавших дезертировать из ВСУ
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании адвоката и его жены, которые помогали военнослужащим за деньги дезертировать из ВСУ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:41:00+03:00
2025-01-28T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании адвоката и его жены, которые помогали военнослужащим за деньги дезертировать из ВСУ. "ГБР задержало супругов, устроивших "семейный бизнес" на дезертирах… Семейная пара системно оказывала комплексную "услугу" для военнослужащих – "дезертирство под ключ"… Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно оставить часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро расследований. По информации ведомства, помогала ему жена, которая работает в правоохранительных органах и имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях. "Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где те впоследствии скрывались от службы. По полученным данным, супруги успели провести около десяти таких сделок, а их услуги стоили до 60 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов – ред.) с человека", - отметили в ГБР. По данным ведомства, супружеской паре предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, им грозит до 12 лет лишения свободы. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20250108/ukraina-1992832027.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине задержали адвоката и его жену, помогавших дезертировать из ВСУ

ГБР Украины сообщило о задержании адвоката и его жены, помогавших дезертирам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании адвоката и его жены, которые помогали военнослужащим за деньги дезертировать из ВСУ.
«
"ГБР задержало супругов, устроивших "семейный бизнес" на дезертирах… Семейная пара системно оказывала комплексную "услугу" для военнослужащих – "дезертирство под ключ"… Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно оставить часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро расследований.
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По информации ведомства, помогала ему жена, которая работает в правоохранительных органах и имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях.
«
"Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где те впоследствии скрывались от службы. По полученным данным, супруги успели провести около десяти таких сделок, а их услуги стоили до 60 тысяч гривен (1,4 тысячи долларов – ред.) с человека", - отметили в ГБР.
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По данным ведомства, супружеской паре предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
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