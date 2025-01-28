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Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности - РИА Новости, 28.01.2025
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11:01 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/deputaty-1995849137.html
Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности
Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности - РИА Новости, 28.01.2025
Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Думу законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:01:00+03:00
2025-01-28T11:01:00+03:00
россия
сергей миронов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесет во вторник на рассмотрение Госдумы. "Внести в федеральный закон… следующие изменения… На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица… разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений. По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами. "Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России", - рассказал РИА Новости Миронов. -0-
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россия, сергей миронов, госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество
Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности

Миронов предложил обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных ценностей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесет во вторник на рассмотрение Госдумы.
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"Внести в федеральный закон… следующие изменения… На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица… разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений.
По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами.
"Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России", - рассказал РИА Новости Миронов. -0-
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