Депутаты хотят обязать сотрудников ОВД соблюдать традиционные ценности
Миронов предложил обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных ценностей
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Думу законопроект, которым предлагается обязать сотрудников ОВД придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесет во вторник на рассмотрение Госдумы.
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"Внести в федеральный закон… следующие изменения… На службу в органы внутренних дел вправе поступать лица… разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке отмечается, что согласно действующему законодательству, на службу в органы внутренних дел может быть принят гражданин РФ вне зависимости от его убеждений.
По мнению авторов законопроекта, данная норма в период проведения СВО и противостоянию коллективному Западу представляет угрозу национальной безопасности России, и в связи с тем, что сотрудники ОВД выполняют важнейшие задачи, в том числе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поддержание общественного порядка и борьба с преступностью, они должны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладать соответствующими морально-нравственными качествами.
"Сегодня на службу принимают вне зависимости от убеждений. Мы считаем, что в период СВО и противостояния Западу убеждения должны быть, и вполне определенные, в традициях и интересах России", - рассказал РИА Новости Миронов. -0-
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