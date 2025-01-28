https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей

Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей - РИА Новости, 28.01.2025

Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей

Китайская DeepSeek сообщила о временном ограничении регистрации новых пользователей "в результате атак", сбои наблюдаются второй день при ажиотаже вокруг... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:44:00+03:00

2025-01-28T13:44:00+03:00

2025-01-28T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Китайская DeepSeek сообщила о временном ограничении регистрации новых пользователей "в результате атак", сбои наблюдаются второй день при ажиотаже вокруг чат-бота компании, следует из информации на сайте DeepSeek. "В связи с масштабными атаками на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию (новых пользователей - ред.), чтобы обеспечить непрерывность работы сервиса", - говорится на сайте. Зарегистрированные пользователи могут авторизоваться как обычно, отмечается в сообщении. Компания указывает, что во вторник частичные сбои в работе чат-бота длились 17 часов, а значительные сбои - лишь пять минут. В понедельник на фоне ажиотажа вокруг приложения компании и частичные, и значительные сбои длились примерно по часу, они заключались в ошибках авторизации и работы сервиса API, следует с данных сайта. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Акции американских технологических компаний в понедельник упали в цене, в том числе бумаги Nvidia потеряли 17% стоимости.

https://ria.ru/20241215/ekspert-1989285350.html

https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html

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в мире, технологии, китай, сша, великобритания, apple