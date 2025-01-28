Китайская DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей
Китайская DeepSeek временно ограничила регистрацию новых пользователей
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Китайская DeepSeek сообщила о временном ограничении регистрации новых пользователей "в результате атак", сбои наблюдаются второй день при ажиотаже вокруг чат-бота компании, следует из информации на сайте DeepSeek.
"В связи с масштабными атаками на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию (новых пользователей - ред.), чтобы обеспечить непрерывность работы сервиса", - говорится на сайте. Зарегистрированные пользователи могут авторизоваться как обычно, отмечается в сообщении.
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Компания указывает, что во вторник частичные сбои в работе чат-бота длились 17 часов, а значительные сбои - лишь пять минут. В понедельник на фоне ажиотажа вокруг приложения компании и частичные, и значительные сбои длились примерно по часу, они заключались в ошибках авторизации и работы сервиса API, следует с данных сайта.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
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