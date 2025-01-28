СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии
FT: Дания и ЕС выбрали стратегию избегания конфронтации с Трампом по Гренландии
Датский танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Дании в координации с НАТО и ЕС избрали стратегию избегания публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии в попытке справиться с "воинственной дипломатией" американского лидера, надеясь, что он отвлечется на что-то другое, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"ЕС и НАТО дали обет молчания по Гренландии после того, как Дания попросила своих ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить арктический остров", - пишет издание.
Как сообщили чиновники, стратегия Копенгагена по избежанию публичной конфронтации с Трампом была тесно скоординирована с НАТО и ЕС и подчеркивает попытку союзников США справиться с агрессивной дипломатией американского президента.
По данным издания, изначально датские и европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии были тактикой для усиления влияния на территорию, которая стала более важной, на фоне конкуренции США с Россией и Китаем в Арктике. Однако, как сообщил один из чиновников, в последнее время они начали понимать, что к ситуации "следует относиться гораздо серьезнее".
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Как пишет Financail Times, чиновники в Дании, ЕС и НАТО пока решили свести к минимуму публичные обсуждения тему Гренландии из-за глубокой чувствительности Копенгагена и поминания того, что открытый вызов Трампу только усугубит кризис. По словам одного из чиновников ЕС, в блоке считают, что "подход "око за око" бесполезен.
"Сдержанная позиция, похоже, является самой безопасной ставкой с Трампом. Будем надеяться, что он отвлечется на что-то другое", - заявил другой высокопоставленный европейский чиновник.
При этом некоторые официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, сможет ли Европа дать какой-либо убедительный ответ на действия Трампа в ответ на его угрозы относительно Гренландии.
"Я не говорю, что плана нет... Но у нас на самом деле нет альтернативного подхода", - сказал европейский чиновник.