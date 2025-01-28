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СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии - РИА Новости, 28.01.2025
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09:34 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/danija-1995831388.html
СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии
СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии - РИА Новости, 28.01.2025
СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии
Власти Дании в координации с НАТО и ЕС избрали стратегию избегания публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии в попытке... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:34:00+03:00
2025-01-28T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Дании в координации с НАТО и ЕС избрали стратегию избегания публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии в попытке справиться с "воинственной дипломатией" американского лидера, надеясь, что он отвлечется на что-то другое, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "ЕС и НАТО дали обет молчания по Гренландии после того, как Дания попросила своих ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить арктический остров", - пишет издание. Как сообщили чиновники, стратегия Копенгагена по избежанию публичной конфронтации с Трампом была тесно скоординирована с НАТО и ЕС и подчеркивает попытку союзников США справиться с агрессивной дипломатией американского президента. По данным издания, изначально датские и европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии были тактикой для усиления влияния на территорию, которая стала более важной, на фоне конкуренции США с Россией и Китаем в Арктике. Однако, как сообщил один из чиновников, в последнее время они начали понимать, что к ситуации "следует относиться гораздо серьезнее". Как пишет Financail Times, чиновники в Дании, ЕС и НАТО пока решили свести к минимуму публичные обсуждения тему Гренландии из-за глубокой чувствительности Копенгагена и поминания того, что открытый вызов Трампу только усугубит кризис. По словам одного из чиновников ЕС, в блоке считают, что "подход "око за око" бесполезен. "Сдержанная позиция, похоже, является самой безопасной ставкой с Трампом. Будем надеяться, что он отвлечется на что-то другое", - заявил другой высокопоставленный европейский чиновник. При этом некоторые официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, сможет ли Европа дать какой-либо убедительный ответ на действия Трампа в ответ на его угрозы относительно Гренландии. "Я не говорю, что плана нет... Но у нас на самом деле нет альтернативного подхода", - сказал европейский чиновник.
https://ria.ru/20250128/tramp-1995720261.html
https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html
https://ria.ru/20250127/daniya-1995799304.html
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в мире, цены на нефть, гренландия, дания, сша, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Цены на нефть, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
СМИ: Дания и ЕС выработали стратегию общения с Трампом в вопросе Гренландии

FT: Дания и ЕС выбрали стратегию избегания конфронтации с Трампом по Гренландии

© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn RitchieДатский танк Leopard 2
Датский танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Датский танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Дании в координации с НАТО и ЕС избрали стратегию избегания публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии в попытке справиться с "воинственной дипломатией" американского лидера, надеясь, что он отвлечется на что-то другое, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"ЕС и НАТО дали обет молчания по Гренландии после того, как Дания попросила своих ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить арктический остров", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Между паникой и надеждой: Трамп начал дрессировку Европы
08:00
Как сообщили чиновники, стратегия Копенгагена по избежанию публичной конфронтации с Трампом была тесно скоординирована с НАТО и ЕС и подчеркивает попытку союзников США справиться с агрессивной дипломатией американского президента.
По данным издания, изначально датские и европейские чиновники надеялись, что комментарии Трампа о захвате Гренландии были тактикой для усиления влияния на территорию, которая стала более важной, на фоне конкуренции США с Россией и Китаем в Арктике. Однако, как сообщил один из чиновников, в последнее время они начали понимать, что к ситуации "следует относиться гораздо серьезнее".
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии
16 января, 18:39
Как пишет Financail Times, чиновники в Дании, ЕС и НАТО пока решили свести к минимуму публичные обсуждения тему Гренландии из-за глубокой чувствительности Копенгагена и поминания того, что открытый вызов Трампу только усугубит кризис. По словам одного из чиновников ЕС, в блоке считают, что "подход "око за око" бесполезен.
"Сдержанная позиция, похоже, является самой безопасной ставкой с Трампом. Будем надеяться, что он отвлечется на что-то другое", - заявил другой высокопоставленный европейский чиновник.
При этом некоторые официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, сможет ли Европа дать какой-либо убедительный ответ на действия Трампа в ответ на его угрозы относительно Гренландии.
"Я не говорю, что плана нет... Но у нас на самом деле нет альтернативного подхода", - сказал европейский чиновник.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Дания усилит военное присутствие в Арктике, сообщили СМИ
Вчера, 22:06
 
В миреЦены на нефтьГренландияДанияСШАДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
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