https://ria.ru/20250128/burjatija-1995825012.html

Жительнице Бурятии дали 6,5 года колонии за кибермошенничество

Жительнице Бурятии дали 6,5 года колонии за кибермошенничество - РИА Новости, 28.01.2025

Жительнице Бурятии дали 6,5 года колонии за кибермошенничество

Суд назначил 6,5 года колонии общего режима 26-летней жительнице Улан-Удэ за хищение в составе организованной преступной группировки, занимающейся... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:15:00+03:00

2025-01-28T08:15:00+03:00

2025-01-28T08:15:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 28 янв – РИА Новости. Суд назначил 6,5 года колонии общего режима 26-летней жительнице Улан-Удэ за хищение в составе организованной преступной группировки, занимающейся кибермошенничеством, более 139 миллионов рублей, сообщила прокуратура Бурятии. По данным надзорного ведомства, 26-летняя жительница города Улан-Удэ признана виновной в совершении 127 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба гражданину, организованной группой) и 36 фактов – по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением крупного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой). Суд установил, что в апреле 2020 года женщина вошла в состав организованной преступной группы, занимающейся кибермошенничеством. Она находила лиц, которые за вознаграждение открывали на свое имя счета в банках, получала банковские карты и передавала их соучастникам. Те, в свою очередь, по телефону сообщали потерпевшим о попытке списания у них денежных средств и предлагали перевести сбережения на безопасные счета. "Похищенные у 165 граждан средства были перечислены на подконтрольные банковские счета. Пострадавшим от мошеннических действий был причинен ущерб в размере более 139 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинения приговорил виновную к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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происшествия, улан-удэ, россия