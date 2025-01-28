https://ria.ru/20250128/braziliya-1995813041.html

МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США

МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США - РИА Новости, 28.01.2025

МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США

МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:11:00+03:00

2025-01-28T03:11:00+03:00

2025-01-28T03:11:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. Ранее власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан из Соединенных Штатов в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. "Временный поверенный в делах США в Бразилии Габриэль Эскобар был вызван в МИД в понедельник, чтобы разъяснить ситуацию с обращением с депортируемыми из США бразильцами", - отмечает СМИ. Ранее Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995810313.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, бразилия, дональд трамп