https://ria.ru/20250128/braziliya-1995813041.html
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США - РИА Новости, 28.01.2025
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США
МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:11:00+03:00
2025-01-28T03:11:00+03:00
2025-01-28T03:11:00+03:00
в мире
сша
бразилия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. Ранее власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан из Соединенных Штатов в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. "Временный поверенный в делах США в Бразилии Габриэль Эскобар был вызван в МИД в понедельник, чтобы разъяснить ситуацию с обращением с депортируемыми из США бразильцами", - отмечает СМИ. Ранее Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995810313.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, бразилия, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США из-за депортации мигрантов