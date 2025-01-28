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МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США - РИА Новости, 28.01.2025
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03:11 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/braziliya-1995813041.html
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США - РИА Новости, 28.01.2025
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США
МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:11:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1. Ранее власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан из Соединенных Штатов в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев. "Временный поверенный в делах США в Бразилии Габриэль Эскобар был вызван в МИД в понедельник, чтобы разъяснить ситуацию с обращением с депортируемыми из США бразильцами", - отмечает СМИ. Ранее Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250128/kolumbiya-1995810313.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html
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в мире, сша, бразилия, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп
МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США

МИД Бразилии вызвал представителя дипмиссии США из-за депортации мигрантов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. МИД Бразилии вызвал временного поверенного в делах США из-за неподобающего обращения с депортируемыми гражданами, сообщил новостной портал G1.
Ранее власти Бразилии раскритиковали США за депортацию бразильских граждан из Соединенных Штатов в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.
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"Временный поверенный в делах США в Бразилии Габриэль Эскобар был вызван в МИД в понедельник, чтобы разъяснить ситуацию с обращением с депортируемыми из США бразильцами", - отмечает СМИ.
Ранее Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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