Рейтинг@Mail.ru
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/bpla-1996007005.html
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин
Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:51:00+03:00
2025-01-28T21:51:00+03:00
безопасность
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_912ff2625bd7a0d07cc5314efadd8099.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. "Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности. Но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрить существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/putin-1996006711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_94:0:1407:985_1920x0_80_0_0_5634d7e806e1466cc03457f84027a510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин

Путин: безопасность гражданских дронов должна обеспечиваться технологиями

© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности. Но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрить существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов
Вчера, 21:47
 
БезопасностьТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала