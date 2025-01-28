https://ria.ru/20250128/bpla-1996007005.html

Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин

Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин

Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:51:00+03:00

2025-01-28T21:51:00+03:00

2025-01-28T21:51:00+03:00

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. "Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности. Но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрить существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996006711.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин