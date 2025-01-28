https://ria.ru/20250128/bpla-1996007005.html
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин
Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:51:00+03:00
2025-01-28T21:51:00+03:00
2025-01-28T21:51:00+03:00
безопасность
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_912ff2625bd7a0d07cc5314efadd8099.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Безопасность полетов гражданских беспилотников должна обеспечиваться за счет новых технологий, а не запретов, заявил президент России Владимир Путин. "Работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением, я уже сказал об этом, жестких требований безопасности. Но не путем повсеместных запретов и тотального бюрократического регулирования, а за счет новых технологических решений. Они возможны. И в том числе важно активнее внедрить существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. Речь о системах обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/putin-1996006711.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_94:0:1407:985_1920x0_80_0_0_5634d7e806e1466cc03457f84027a510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
Безопасность БПЛА должна обеспечиваться за счет технологий, заявил Путин
Путин: безопасность гражданских дронов должна обеспечиваться технологиями