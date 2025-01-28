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Биография Скотта Бессента

Биография Скотта Бессента - РИА Новости, 28.01.2025

Биография Скотта Бессента

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent, полное имя – Скотт Кеннет Гомер Бессент, Scott Kenneth Homer Bessent) родился в августе 1962 года в городе... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:25:00+03:00

2025-01-28T10:25:00+03:00

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Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent, полное имя – Скотт Кеннет Гомер Бессент, Scott Kenneth Homer Bessent) родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина). В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund. После окончания университета работал в Brown Brothers Harriman. Работал также в холдинговой компании из Саудовской Аравии Olayan Group, в инвестиционной компании Kynikos Associates.С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения.После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке. С 2006 по 2011 год преподавал в Йельском университете, где был адъюнкт-профессором экономической истории.В 2007 году был назначен директором по исследованиям и стратегии в инвестиционной компании Protégé Partners.В 2011-2015 годы вернулся в Soros Fund Management в качестве главного инвестиционного директора.В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов.Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation.Выступал донором Демократической партии, но в последние годы поддерживал идеи Дональда Трампа и был консультантом предвыборного штаба по экономическим вопросам. 22 ноября 2024 года победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы Минфина Соединенных Штатов. 27 января 2025 года сенат США поддержал предложенную американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру Скотта Бессента на пост министра финансов страны. За Бессента отдали свой голос 68 членов верхней палаты конгресса, против – 29, трое конгрессменов не голосовали. Бессент пообещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов. Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения мирных договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.Является попечителем Рокфеллеровского университета, где возглавляет инвестиционный комитет, членом исполнительного комитета Совета Йельского университета и др. Также является членом Совета по международным отношениям. Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире.Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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