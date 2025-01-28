Биография Скотта Бессента
© Getty Images / Tom WilliamsМинистр финансов США Скотт Бессент
© Getty Images / Tom Williams
Министр финансов США Скотт Бессент
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Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent, полное имя – Скотт Кеннет Гомер Бессент, Scott Kenneth Homer Bessent) родился в августе 1962 года в городе Конвей (штат Южная Каролина).
В 1984 году окончил Йельский университет. Прошел стажировку у финансового менеджера Джима Роджерса, первого партнера Джорджа Сороса и соучредителя Quantum Fund.
После окончания университета работал в Brown Brothers Harriman.
Работал также в холдинговой компании из Саудовской Аравии Olayan Group, в инвестиционной компании Kynikos Associates.
С 1991 по 2000 год работал в Фонде Сороса (Soros Fund Management) в должности главы британского подразделения.
После ухода стал индивидуальным инвестором и основал собственный хедж-фонд Bessent Capital, базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке.
С 2006 по 2011 год преподавал в Йельском университете, где был адъюнкт-профессором экономической истории.
В 2007 году был назначен директором по исследованиям и стратегии в инвестиционной компании Protégé Partners.
В 2011-2015 годы вернулся в Soros Fund Management в качестве главного инвестиционного директора.
В 2016 году основал фонд Key Square Group с капиталом в 4,5 миллиарда долларов.
Является также вице-президентом фонда Bessent-Freeman Family Foundation.
Выступал донором Демократической партии, но в последние годы поддерживал идеи Дональда Трампа и был консультантом предвыборного штаба по экономическим вопросам.
22 ноября 2024 года победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о том, что номинирует инвестора Скотта Бессента на пост главы Минфина Соединенных Штатов.
Бессент пообещал уйти с должности генерального директора хедж-фонда Key Square Group и продать свою долю в партнерстве после утверждения в должности министра финансов.
Бессент выступает за ужесточение санкций против России, особенно в нефтяной сфере, для давления на Москву с целью достижения мирных договоренностей по Украине. Он также поддержал введение ограничений на поставки товаров из Китая.
Является попечителем Рокфеллеровского университета, где возглавляет инвестиционный комитет, членом исполнительного комитета Совета Йельского университета и др. Также является членом Совета по международным отношениям.
Бессент признан одним из самых уважаемых менеджеров макрохедж-фондов в мире.
Состояние инвестора оценивается в 700 миллионов долларов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников