Россия и Белоруссия планируют подписать соглашение о местных выборах
Минск и Москва подпишут протокол о праве белорусов участвовать в местных выборах
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Минск и Москва планируют подписать документ, которым гражданам Белоруссии, постоянно проживающим в России, планируется предоставить право участвовать в местных выборах в РФ, сообщила во вторник пресс-служба президента республики.
В прошлом году, когда в Белоруссии проходил единый день голосования на парламентских и местных выборах, глава местного ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что российский и белорусский МИД ведут переговоры о том, чтобы живущие в РФ граждане Белоруссии могли голосовать на выборах в местные советы, как голосуют на них россияне в Белоруссии.
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"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Белоруссии, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Белоруссии не могли принимать участие в местных выборах.
По данным пресс-службы, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено министерство иностранных дел.-0-