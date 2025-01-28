https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995963721.html

Минск заявил о готовности возобновить международное сообщение с Украиной

Минск заявил о готовности возобновить международное сообщение с Украиной - РИА Новости, 28.01.2025

Минск заявил о готовности возобновить международное сообщение с Украиной

Белорусские пограничники готовы в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной, заявил во вторник официальный представитель государственного... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:24:00+03:00

2025-01-28T17:24:00+03:00

2025-01-28T17:24:00+03:00

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Белорусские пограничники готовы в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной, заявил во вторник официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский. "По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется", - приводит агентство Белта слова Быковского, сказанные во время посещения представителями зарубежных СМИ из девяти государств участка госграницы с Украиной в Гомельском районе. Он отметил, что с белорусской стороны пункты пропуска на границе с Украиной функционируют, а пограничники в полном объеме готовы в самые кратчайшие сроки возобновить международное сообщение с сопредельной стороной. Протяженность украинско-белорусской границы составляет более 1 тысячи километров. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 8 января 2025 года сообщал, что Киев возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html

https://ria.ru/20250128/belorussiya-1995950195.html

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в мире, украина, белоруссия, киев, андрей демченко, минск