https://ria.ru/20250128/balashikha-1995951691.html
Новую многопрофильную областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году
Новую многопрофильную областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году - РИА Новости, 28.01.2025
Новую многопрофильную областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году
Новую многопрофильную областную больницу в подмосковной Балашихе откроют в 2027 году, она будет обслуживать порядка 1,3 миллиона человек из Балашихи, Реутова,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:47:00+03:00
2025-01-28T16:47:00+03:00
2025-01-28T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новую многопрофильную областную больницу в подмосковной Балашихе откроют в 2027 году, она будет обслуживать порядка 1,3 миллиона человек из Балашихи, Реутова, Люберец и других округов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня мы в Балашихе, где продолжаем строить многопрофильную областную больницу. Планируем открыть ее уже в 2027 году. Больница будет обслуживать жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа — порядка 1,3 миллиона человек. Строительство по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" начали в марте прошлого года. На площадке ежедневно работают около 340 рабочих и 32 единицы техники", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в здании разместят стационар на 1123 места, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Здесь будет 26 профилей, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, гематологию, кардиологию, пульмонологию, офтальмологию. В больницу закупят самую современную технику: КТ, МРТ, ангиографы, рентгены, маммограф — 31 единица тяжелого оборудования. В 21 операционной установят лапаро- и артроскопическое оборудование, УЗИ экспертного класса. К работе в больнице привлекут более 3 тысяч специалистов, включая 700 врачей.
https://ria.ru/20250128/telefon--1995937058.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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балашиха, реутов, люберцы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Балашиха, Реутов, Люберцы, Андрей Воробьев
Новую многопрофильную областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году
Воробьев: многопрофильную областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новую многопрофильную областную больницу в подмосковной Балашихе откроют в 2027 году, она будет обслуживать порядка 1,3 миллиона человек из Балашихи, Реутова, Люберец и других округов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня мы в Балашихе, где продолжаем строить многопрофильную областную больницу. Планируем открыть ее уже в 2027 году. Больница будет обслуживать жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа — порядка 1,3 миллиона человек. Строительство по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" начали в марте прошлого года. На площадке ежедневно работают около 340 рабочих и 32 единицы техники", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в здании разместят стационар на 1123 места, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Здесь будет 26 профилей, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, гематологию, кардиологию, пульмонологию, офтальмологию.
В больницу закупят самую современную технику: КТ, МРТ, ангиографы, рентгены, маммограф — 31 единица тяжелого оборудования. В 21 операционной установят лапаро- и артроскопическое оборудование, УЗИ экспертного класса. К работе в больнице привлекут более 3 тысяч специалистов, включая 700 врачей.