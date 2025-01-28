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Опрос показал отношение американцев к публикациям Трампа в интернете - РИА Новости, 28.01.2025
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13:55 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/amerikantsy-1995902629.html
Опрос показал отношение американцев к публикациям Трампа в интернете
Опрос показал отношение американцев к публикациям Трампа в интернете - РИА Новости, 28.01.2025
Опрос показал отношение американцев к публикациям Трампа в интернете
Около 40% жителей США оценивают публикации президента Дональда Трампа в социальных сетях как неподобающие, свидетельствуют данные исследовательской службы... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:55:00+03:00
2025-01-28T13:55:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Около 40% жителей США оценивают публикации президента Дональда Трампа в социальных сетях как неподобающие, свидетельствуют данные исследовательской службы YouGov. Согласно результатам исследования, 21% респондентов сочли его посты "всегда неподобающими", а 17% — "обычно неподобающими". При этом лишь 12% назвали их "всегда уместными", а 24% — "обычно уместными". Оставшиеся 26% затруднились с ответом. Наибольшая критика поступает от сторонников Демократической партии, 42% которых считают публикации Трампа "всегда неподобающими", тогда как среди республиканцев такого мнения придерживаются всего 2%. В то же время 65% республиканцев оценивают сообщения президента как уместные. Исследование проводилось 27 января 2025 года среди 3 644 взрослых жителей США. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение американцев к публикациям Трампа в интернете

Около 40% опрошенных американцев назвали посты Трампа в соцсетях неподобающими

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Около 40% жителей США оценивают публикации президента Дональда Трампа в социальных сетях как неподобающие, свидетельствуют данные исследовательской службы YouGov.
Согласно результатам исследования, 21% респондентов сочли его посты "всегда неподобающими", а 17% — "обычно неподобающими". При этом лишь 12% назвали их "всегда уместными", а 24% — "обычно уместными". Оставшиеся 26% затруднились с ответом.
Наибольшая критика поступает от сторонников Демократической партии, 42% которых считают публикации Трампа "всегда неподобающими", тогда как среди республиканцев такого мнения придерживаются всего 2%. В то же время 65% республиканцев оценивают сообщения президента как уместные.
Исследование проводилось 27 января 2025 года среди 3 644 взрослых жителей США. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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