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Россиян предупредили об угоне аккаунтов в Telegram через секретные чаты - РИА Новости, 28.01.2025
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02:15 28.01.2025 (обновлено: 11:20 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/aferisty-1995807052.html
Россиян предупредили об угоне аккаунтов в Telegram через секретные чаты
Россиян предупредили об угоне аккаунтов в Telegram через секретные чаты - РИА Новости, 28.01.2025
Россиян предупредили об угоне аккаунтов в Telegram через секретные чаты
Пользователи Telegram столкнулись с новой напастью — скамеры имитируют удаление их аккаунта и предлагают его вернуть с помощью секретного чата, рассказал... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:15:00+03:00
2025-01-28T11:20:00+03:00
технологии
telegram
pgr agency
юрий бастрыкин
мошенничество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram столкнулись с новой напастью — скамеры имитируют удаление их аккаунта и предлагают его вернуть с помощью секретного чата, рассказал "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.В такой чат пользователь должен ввести логин и пароль: якобы, это поможет вернуть аккаунт. Но это не так, предупредил собеседник агентства."Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", — отметил эксперт.Прежде всего, от имени жертвы похитители могут рассылать просьбы помочь деньгами по всему контакт-листу. Разбираться с ними потом придется бывшему хозяину аккаунта.Чтобы не оказаться в такой ситуации, следует помнить: без веских оснований администрация Telegram не может удалить ничей аккаунт и не просит логин и пароль, тем более в секретном чате, заключил Бастрыкин.
https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html
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технологии, telegram, pgr agency, юрий бастрыкин, мошенничество
Технологии, Telegram, PGR agency, Юрий Бастрыкин, Мошенничество
Россиян предупредили об угоне аккаунтов в Telegram через секретные чаты

PGR Agency: мошенники воруют аккаунты в Telegram, имитируя их удаление

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram столкнулись с новой напастью — скамеры имитируют удаление их аккаунта и предлагают его вернуть с помощью секретного чата, рассказал "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.
В такой чат пользователь должен ввести логин и пароль: якобы, это поможет вернуть аккаунт. Но это не так, предупредил собеседник агентства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram
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"Напротив, таким образом они отдают свои личные данные в руки мошенникам. Сразу после предоставления этой информации в секретном чате пользователь навсегда теряет свой доступ, а аферисты могут совершать в нем любые действия", — отметил эксперт.
Прежде всего, от имени жертвы похитители могут рассылать просьбы помочь деньгами по всему контакт-листу. Разбираться с ними потом придется бывшему хозяину аккаунта.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, следует помнить: без веских оснований администрация Telegram не может удалить ничей аккаунт и не просит логин и пароль, тем более в секретном чате, заключил Бастрыкин.
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ТехнологииTelegramPGR agencyЮрий БастрыкинМошенничество
 
 
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