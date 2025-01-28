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Торговля России с Абхазией - РИА Новости, 28.01.2025
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12:17 28.01.2025 (обновлено: 12:51 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995866787.html
Торговля России с Абхазией
Торговля России с Абхазией - РИА Новости, 28.01.2025
Торговля России с Абхазией
Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам... РИА Новости, 28.01.2025
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инфографика
абхазия
торговля
россия
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Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.
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абхазия, торговля, инфографика, россия
Инфографика, Абхазия, Торговля, Россия
Инфографика

Торговля России с Абхазией

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Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.
Торговый оборот Абхазии вырос более чем вдвое за пять летТорговый оборот Абхазии вырос более чем вдвое за пять лет
 
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