https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995866787.html
Торговля России с Абхазией
Торговля России с Абхазией - РИА Новости, 28.01.2025
Торговля России с Абхазией
Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:17:00+03:00
2025-01-28T12:17:00+03:00
2025-01-28T12:51:00+03:00
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торговля
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Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, торговля, инфографика, россия
Инфографика, Абхазия, Торговля, Россия