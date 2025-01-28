https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995866787.html

Торговля России с Абхазией

Торговля России с Абхазией - РИА Новости, 28.01.2025

Торговля России с Абхазией

Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:17:00+03:00

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абхазия

торговля

россия

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Абхазия за пять лет удвоила свой торговый оборот. При этом 81 процент всех абхазских товаров покупает Россия. Это стало возможным благодаря совместным проектам в логистике и энергетике, пояснял ранее замминистра экономики России Дмитрий Вольвач.

абхазия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

абхазия, торговля, инфографика, россия