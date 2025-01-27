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Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России - РИА Новости, 27.01.2025
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09:40 27.01.2025 (обновлено: 14:50 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/zurabishvili--1995637884.html
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России - РИА Новости, 27.01.2025
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента США Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России, пишет The Hill. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:40:00+03:00
2025-01-27T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента США Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России, пишет The Hill. &quot;Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...&quot; — говорится в публикации.Экс-президент отметила, что во время встречи с Трампом в Париже, сказала ему, что Грузия — это стратегический регион, о котором США не должны забыть. Она добавила, что "Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешел к Москве". Зурабишвили не признает легитимность действующих властей в Грузии, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента". На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
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в мире, россия, саломе зурабишвили, грузия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Саломе Зурабишвили, Грузия, США, Дональд Трамп
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России

The Hill: экс-президент Грузии Зурабишвили попросила Трампа дать отпор России

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента США Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России, пишет The Hill.
«

"Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию..." — говорится в публикации.

Экс-президент отметила, что во время встречи с Трампом в Париже, сказала ему, что Грузия — это стратегический регион, о котором США не должны забыть. Она добавила, что "Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешел к Москве".

Зурабишвили не признает легитимность действующих властей в Грузии, в том числе президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. В конце декабря она представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
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В миреРоссияСаломе ЗурабишвилиГрузияСШАДональд Трамп
 
 
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