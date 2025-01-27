https://ria.ru/20250127/zhivotnye--1995721156.html

Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных

Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных - РИА Новости, 27.01.2025

Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных

В Московской области упростили процедуру получения разрешения на содержание и разведение животных. Теперь данную услугу можно оформить на региональном портале,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:31:00+03:00

2025-01-27T15:31:00+03:00

2025-01-27T15:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584362703_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_d25098ae6903d8dc7960006503ec028b.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Московской области упростили процедуру получения разрешения на содержание и разведение животных. Теперь данную услугу можно оформить на региональном портале, написал 360.ru.Как сообщили в министерстве государственного управления региона, для подачи заявки нужно войти на портал госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму, указав сведения о каждом животном, целях и условиях его содержания, а также о ветеринарном обслуживании и рационе.Разрешение требуется только для тех видов животных, которые обитают в Подмосковье в естественных условиях."Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет", – подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)