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Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных - РИА Новости, 27.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:31 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zhivotnye--1995721156.html
Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных
Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных - РИА Новости, 27.01.2025
Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных
В Московской области упростили процедуру получения разрешения на содержание и разведение животных. Теперь данную услугу можно оформить на региональном портале,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:31:00+03:00
2025-01-27T15:31:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Московской области упростили процедуру получения разрешения на содержание и разведение животных. Теперь данную услугу можно оформить на региональном портале, написал 360.ru.Как сообщили в министерстве государственного управления региона, для подачи заявки нужно войти на портал госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму, указав сведения о каждом животном, целях и условиях его содержания, а также о ветеринарном обслуживании и рационе.Разрешение требуется только для тех видов животных, которые обитают в Подмосковье в естественных условиях."Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет", – подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО смогут оформлять онлайн разрешения на разведение животных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАльпака на ферме "Российские альпаки"
Альпака на ферме Российские альпаки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Московской области упростили процедуру получения разрешения на содержание и разведение животных. Теперь данную услугу можно оформить на региональном портале, написал 360.ru.
Как сообщили в министерстве государственного управления региона, для подачи заявки нужно войти на портал госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму, указав сведения о каждом животном, целях и условиях его содержания, а также о ветеринарном обслуживании и рационе.
Разрешение требуется только для тех видов животных, которые обитают в Подмосковье в естественных условиях.
"Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет", – подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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