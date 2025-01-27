https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995777364.html

Жестянников: до 2030 года будут открыты 194 агрокласса в школах Вологодчины

Жестянников: до 2030 года будут открыты 194 агрокласса в школах Вологодчины - РИА Новости, 27.01.2025

Жестянников: до 2030 года будут открыты 194 агрокласса в школах Вологодчины

В школах Вологодской области до 2030 года откроются 194 агрокласса, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:29:00+03:00

2025-01-27T18:29:00+03:00

2025-01-27T18:29:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В школах Вологодской области до 2030 года откроются 194 агрокласса, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. По его словам, с приходом губернатора Георгия Филимонова сфере сельского хозяйства в регионе уделяют приоритетное внимание. Жестянников пояснил, что на данный момент в регионе действует около 300 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, где трудятся свыше 20 тысяч вологжан, но 783 вакансии остаются не закрытыми. Данная проблема решается через архитектуру: "школа-колледж-вуз-предприятие". "Первая ступень – уже начали внедрять агроклассы в школы – это проект губернатора. До 2030 года будут открыты 194 класса с охватом три тысячи ребят", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он отметил, что вторая ступень касается средних учебных заведений. Ожидается, что в этом году будет порядка 550 выпускников из девяти колледжей, в том числе целевики. Трудоустраиваются в отрасли около 30%. Так, на базе Тотемского колледжа с 2025 года создан образовательно-производственный аграрный кластер. Подготовка кадров идет по 12 направлениям для 20 предприятий региона. Председатель Заксобрания добавил, что третья ступень касается вузов. Так, более 3,5 тысячи студентов обучаются в Вологодской молочнохозяйственной академии, 2/3 выпускников трудоустраиваются после обучения. На каждой из этих ступеней есть плотное взаимодействие с предприятиями. Так как потенциальные работодатели начинают присматриваться к ребятам со школьной скамьи. Кроме того, в этом году регион подключился к федеральному проекту "Кадры в АПК". Теперь в образовательных организациях будут проведены ремонтные работы, а также оказана поддержка инновационной деятельности в аграрной сфере. Еще в регионе есть проект "Школа фермера", который направлен на обучение начинающих фермеров. В прошлом году его объединили с "Вологодским гектаром", благодаря чему выпускники "Школы фермеров" имеют право на получение земли для развития своего производства. Объем финансирования мер поддержки в регионе вырос почти в два раза в этом году по сравнению с предыдущим годом, выделено 39,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995776410.html

https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html

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вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов