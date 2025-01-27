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Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме - РИА Новости, 27.01.2025
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Вологодская область
 
18:27 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995776410.html
Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме
Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме - РИА Новости, 27.01.2025
Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме
На Парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам было озвучено три инициативы Вологодской области, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:27:00+03:00
2025-01-27T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На Парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам было озвучено три инициативы Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Три наши инициативы озвучил на Парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам", - написал он в своем телеграм-канале. Первый вопрос: предложение включить предприятия агропромышленного комплекса, занимающиеся переработкой и последующей реализацией сельскохозяйственной продукции, в число заказчиков целевого обучения по договору о целевом обучении за счет бюджетных средств. Этот законопроект уже в марте будет рассматриваться Госдумой, уточнил спикер. Также депутаты рассмотрят возможность компенсации медицинского осмотра для студентов средних учебных заведений. "Для поступления на некоторые направления требуется прохождение платной комиссии. Также прямо во время выступления министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, возникло предложение проработать возможность компенсировать траты на покупку жилья преподавателям СПО (среднего профессионального образования – ред.), по аналогии с педагогами вузов", - отметил Жестянников. Он напомнил, что решение проблемы кадрового дефицита – это общая задача.
https://ria.ru/20250124/zhestyannikov-1995288504.html
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вологодская область, россия, сергей жестянников, оксана лут, госдума рф
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Оксана Лут, Госдума РФ
Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме

Спикер Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На Парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам было озвучено три инициативы Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Три наши инициативы озвучил на Парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам", - написал он в своем телеграм-канале.
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Первый вопрос: предложение включить предприятия агропромышленного комплекса, занимающиеся переработкой и последующей реализацией сельскохозяйственной продукции, в число заказчиков целевого обучения по договору о целевом обучении за счет бюджетных средств. Этот законопроект уже в марте будет рассматриваться Госдумой, уточнил спикер.
Также депутаты рассмотрят возможность компенсации медицинского осмотра для студентов средних учебных заведений.
"Для поступления на некоторые направления требуется прохождение платной комиссии. Также прямо во время выступления министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, возникло предложение проработать возможность компенсировать траты на покупку жилья преподавателям СПО (среднего профессионального образования – ред.), по аналогии с педагогами вузов", - отметил Жестянников.
Он напомнил, что решение проблемы кадрового дефицита – это общая задача.
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Вологодская областьВологодская областьРоссияСергей ЖестянниковОксана ЛутГосдума РФ
 
 
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