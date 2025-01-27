https://ria.ru/20250127/zaporozhe-1995777699.html

Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 27.01.2025

Украинские боевики обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские боевики атаковали центр города Васильевка в Запорожской области, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:36:00+03:00

2025-01-27T18:36:00+03:00

2025-01-27T19:03:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Украинские боевики атаковали центр города Васильевка в Запорожской области, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "В ночь с 26.01.2025 на 27.01.2025 произошел обстрел из неустановленного артиллерийского орудия вблизи Васильевского центра занятости. В результате повреждено остекление здания. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства. По его словам, ВСУ били целенаправленно, чтобы пострадало как можно больше мирных граждан."Район обстрела — это густонаселенная часть города, время обстрела — как раз тогда, когда все находятся у себя в квартирах", — рассказали в оперативных службах.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность