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АКАР подтвердила смерть Игоря Янковского

АКАР подтвердила смерть Игоря Янковского - РИА Новости, 27.01.2025

АКАР подтвердила смерть Игоря Янковского

Ассоциация коммуникационных агентств России подтвердила смерть одного из ее основателей Игоря Янковского. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:55:00+03:00

2025-01-27T14:55:00+03:00

2025-01-27T15:23:00+03:00

культура

игорь янковский

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ассоциация коммуникационных агентств России подтвердила смерть одного из ее основателей Игоря Янковского."Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине на 74-ом году жизни Игоря Ростиславовича Янковского, одного из создателей Ассоциации, ее Президента в 2004 – 2006 годах, академика Российской академии рекламы", — говорится в публикации.В пресс-службе отметили, что Янковский был человеком талантливым и разноплановым, с 1996 по 2011 год был президентом Московского международного фестиваля рекламы, весной 1993 года участвовал в первом организационном собрании учредителей АКАР, внес большой личный вклад в ее становление."Его харизма, авторитет, коммуникабельность, профессионализм способствовали консолидации участников рынка рекламы, росту рядов ассоциации, масштабности задач и ясности целей", —добавили в ассоциации.Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Родился 29 апреля 1951 года. В 1974 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной, где служил до 1992 года.Янковский снялся более чем в двух десятках фильмов, включая "Приключения принца Флоризеля", "Голубка", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар" и другие. С 1992 года пришел в рекламный бизнес.

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игорь янковский, россия, происшествия, новости культуры