https://ria.ru/20250127/vzryvy-1995622280.html
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы - РИА Новости, 27.01.2025
В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск на фоне воздушной тревоги в Ивано-Франковской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:55:00+03:00
2025-01-27T06:55:00+03:00
2025-01-27T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Ивано-Франковск на фоне воздушной тревоги в Ивано-Франковской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Ранее украинский телеканал "Общественное" пять раз за ночь сообщал о взрывах в области. "В Ивано-Франковске... раздались взрывы!" - говорится в сообщении ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy--1995612347.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Ивано-Франковске прогремели новые взрывы
В Ивано-Франковске шестой раз за ночь прогремели взрывы