Взрывы на "Северных потоках" могли привести к ядерной войне, заявили в США
Журналист Таибби: взрывы на Северных потоках могли привести к ядерной эскалации
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" могли немедленно привести к ядерной эскалации, заявил американский журналист Мэтт Таибби.
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"Это могло привести к немедленной ядерной эскалации… Это лишь крошечный пример безумия, творившегося в тот период", - сообщил он в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном.
Таибби добавил, что после теракта на российских газопроводах произошло 5 или 6 смен в официальном объяснении случившегося со стороны Запада.
"В конце концов они остановились на этой запутанной истории о неподконтрольной украинской операции, которая произошла без нашего (США - ред.) участия. Я не верю в это. Смешно думать, что это правда", - подчеркнул Таибби.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.