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Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева - РИА Новости, 27.01.2025
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19:08 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vengrija-1995782037.html
Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева
Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева - РИА Новости, 27.01.2025
Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева
Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:08:00+03:00
2025-01-27T19:08:00+03:00
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петер сийярто
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еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Не случайно мы вели переговоры о гарантиях с Еврокомиссией, а не с Украиной, потому что украинцы уже столько всего говорили и о поставках энергии, и о правах нацменьшинств, что потом выполнялось не так или не выполнялось вообще, что с нас уже довольно. Мы попросили гарантий у Еврокомиссии и получили их", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что украинская сторона была в курсе, поскольку "Еврокомиссия вела интенсивную коммуникацию с украинскими властями в выходные". Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании, также заявил, что Киев "не будет делать ничего, что бы угрожало энергобезопасности стран ЕС", отметил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, андрей сибига, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева

Сийярто: Киев срывал договоренности, поэтому Венгрия требовала гарантий у ЕК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
"Не случайно мы вели переговоры о гарантиях с Еврокомиссией, а не с Украиной, потому что украинцы уже столько всего говорили и о поставках энергии, и о правах нацменьшинств, что потом выполнялось не так или не выполнялось вообще, что с нас уже довольно. Мы попросили гарантий у Еврокомиссии и получили их", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он добавил, что украинская сторона была в курсе, поскольку "Еврокомиссия вела интенсивную коммуникацию с украинскими властями в выходные". Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании, также заявил, что Киев "не будет делать ничего, что бы угрожало энергобезопасности стран ЕС", отметил Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоАндрей СибигаЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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