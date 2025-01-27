https://ria.ru/20250127/vengrija-1995782037.html

Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева

Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева - РИА Новости, 27.01.2025

Сийярто объяснил, почему потребовал гарантии энергобезопасности не у Киева

Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:08:00+03:00

2025-01-27T19:08:00+03:00

2025-01-27T19:08:00+03:00

в мире

украина

венгрия

россия

петер сийярто

андрей сибига

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Венгрия намеренно требовала гарантий по энергобезопасности у Брюсселя, а не у Киева, потому что Украина постоянно не выполняла договоренности, с Будапешта довольно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Не случайно мы вели переговоры о гарантиях с Еврокомиссией, а не с Украиной, потому что украинцы уже столько всего говорили и о поставках энергии, и о правах нацменьшинств, что потом выполнялось не так или не выполнялось вообще, что с нас уже довольно. Мы попросили гарантий у Еврокомиссии и получили их", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он добавил, что украинская сторона была в курсе, поскольку "Еврокомиссия вела интенсивную коммуникацию с украинскими властями в выходные". Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании, также заявил, что Киев "не будет делать ничего, что бы угрожало энергобезопасности стран ЕС", отметил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250127/vengriya-1995743845.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, андрей сибига, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии