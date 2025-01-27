https://ria.ru/20250127/venesuela-1995622505.html

Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:57:00+03:00

2025-01-27T06:57:00+03:00

2025-01-27T07:03:00+03:00

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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль. "Самые искренние поздравления Президенту Александру Лукашенко с его переизбранием при поддержке 86,82% голосов, которая отражает уверенность населения в его руководстве страной в период 2025-2030 годов", - говорится в венесуэльском коммюнике. Правительство Венесуэлы в тексте в очередной раз подтвердило свою дружбу и братский характер отношений с Белоруссией и волю на укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, венесуэла, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025