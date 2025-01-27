Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Венесуэла поздравила белорусов с выдающейся явкой на выборах президента
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве.
Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии.
"Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Самые искренние поздравления Президенту Александру Лукашенко с его переизбранием при поддержке 86,82% голосов, которая отражает уверенность населения в его руководстве страной в период 2025-2030 годов", - говорится в венесуэльском коммюнике.
Правительство Венесуэлы в тексте в очередной раз подтвердило свою дружбу и братский характер отношений с Белоруссией и волю на укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов.