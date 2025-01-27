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Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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06:57 27.01.2025 (обновлено: 07:03 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/venesuela-1995622505.html
Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T06:57:00+03:00
2025-01-27T07:03:00+03:00
в мире
белоруссия
венесуэла
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль. "Самые искренние поздравления Президенту Александру Лукашенко с его переизбранием при поддержке 86,82% голосов, которая отражает уверенность населения в его руководстве страной в период 2025-2030 годов", - говорится в венесуэльском коммюнике. Правительство Венесуэлы в тексте в очередной раз подтвердило свою дружбу и братский характер отношений с Белоруссией и волю на укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html
https://ria.ru/20250127/vybory-1995622144.html
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в мире, белоруссия, венесуэла, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Венесуэла, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Венесуэла поздравила Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Венесуэла поздравила белорусов с выдающейся явкой на выборах президента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы поздравило граждан Белоруссии с выдающейся явкой на президентских выборах, отметив убедительную поддержку их победителя Александра Лукашенко и уверенность населения в его руководстве.
Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Лукашенко назвал главную задачу на новый срок
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"Боливарианская Республика Венесуэла поздравляет народ и правительство Белоруссии с массовым участием граждан в президентских выборах, на которых зафиксирован выдающийся уровень участия в 85,70%. Это демократическое мероприятие представляет собой пример приверженности белорусского народа миру, стабильности и своему суверенитету", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Телеграм-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Самые искренние поздравления Президенту Александру Лукашенко с его переизбранием при поддержке 86,82% голосов, которая отражает уверенность населения в его руководстве страной в период 2025-2030 годов", - говорится в венесуэльском коммюнике.
Правительство Венесуэлы в тексте в очередной раз подтвердило свою дружбу и братский характер отношений с Белоруссией и волю на укрепление двустороннего сотрудничества на благо народов.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Предварительные итоги выборов президента в Белоруссии
06:55
 
В миреБелоруссияВенесуэлаАлександр ЛукашенкоВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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