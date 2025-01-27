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Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника - РИА Новости, 27.01.2025
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Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника
Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника - РИА Новости, 27.01.2025
Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье отрабатывают штурм зданий и огневое подавление "противника" артиллерией и дронами, сообщает ТОФ. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:33:00+03:00
2025-01-27T04:33:00+03:00
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье отрабатывают штурм зданий и огневое подавление "противника" артиллерией и дронами, сообщает ТОФ. Занятия проводятся на полигоне морской пехоты ТОФ "Бамбурово". "Военнослужащие в полном объёме проходят теоретическое и практическое обучение действиям по штурму зданий, уничтожению укреплений и блиндажей, а также по огневому подавлению противника из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия. Штурмовые действия проводились после нанесения огневого поражения артиллерией и FPV-дронов по уничтожению огневых средств на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции подразделениями бригад морской пехоты", - говорится в сообщении. Личный состав также отрабатывает действия по эвакуации раненого военнослужащего и оказанию первой помощи во время боя. Морские пехотинцы отработали порядок досмотра и зачистки блиндажей, перекрытых щелей и "лисьих нор", а также взаимодействие между штурмовыми группами и расчётами БПЛА.
https://ria.ru/20241024/kalibr-1979708636.html
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника

Морпехи ТОФ отработают штурм зданий и огневое подавление противника

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время учений Тихоокеанского флота
Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий во время учений Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье отрабатывают штурм зданий и огневое подавление "противника" артиллерией и дронами, сообщает ТОФ.
Занятия проводятся на полигоне морской пехоты ТОФ "Бамбурово".
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"Военнослужащие в полном объёме проходят теоретическое и практическое обучение действиям по штурму зданий, уничтожению укреплений и блиндажей, а также по огневому подавлению противника из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия. Штурмовые действия проводились после нанесения огневого поражения артиллерией и FPV-дронов по уничтожению огневых средств на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции подразделениями бригад морской пехоты", - говорится в сообщении.
Личный состав также отрабатывает действия по эвакуации раненого военнослужащего и оказанию первой помощи во время боя.
Морские пехотинцы отработали порядок досмотра и зачистки блиндажей, перекрытых щелей и "лисьих нор", а также взаимодействие между штурмовыми группами и расчётами БПЛА.
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