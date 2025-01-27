https://ria.ru/20250127/ucheniya-1995616857.html

Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника

Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника - РИА Новости, 27.01.2025

Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье отрабатывают штурм зданий и огневое подавление "противника" артиллерией и дронами, сообщает ТОФ. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T04:33:00+03:00

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье отрабатывают штурм зданий и огневое подавление "противника" артиллерией и дронами, сообщает ТОФ. Занятия проводятся на полигоне морской пехоты ТОФ "Бамбурово". "Военнослужащие в полном объёме проходят теоретическое и практическое обучение действиям по штурму зданий, уничтожению укреплений и блиндажей, а также по огневому подавлению противника из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия. Штурмовые действия проводились после нанесения огневого поражения артиллерией и FPV-дронов по уничтожению огневых средств на основании опыта, полученного в ходе специальной военной операции подразделениями бригад морской пехоты", - говорится в сообщении. Личный состав также отрабатывает действия по эвакуации раненого военнослужащего и оказанию первой помощи во время боя. Морские пехотинцы отработали порядок досмотра и зачистки блиндажей, перекрытых щелей и "лисьих нор", а также взаимодействие между штурмовыми группами и расчётами БПЛА.

https://ria.ru/20241024/kalibr-1979708636.html

https://ria.ru/20240514/flot-1945774657.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии