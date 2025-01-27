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В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей - РИА Новости, 27.01.2025
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15:42 27.01.2025 (обновлено: 15:46 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995724365.html
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей - РИА Новости, 27.01.2025
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей
Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей в Марий Эл, заключен под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону в своем... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:42:00+03:00
2025-01-27T15:46:00+03:00
происшествия
россия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей в Марий Эл, заключен под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. "Двадцать первого января между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина нанес несколько ножевых ранений женщине в область грудной клетки, а также нанес этим ножом повреждения находившимся в квартире двоим малолетним детям. От полученных травм потерпевшие погибли на месте происшествия… Сегодня на основании ходатайства органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 25 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что доклад о ходе расследования представлен председателю Следственного комитета РФ.
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происшествия, россия, республика марий эл
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей

В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы и двух детей

© СУ СК России по Республике Марий Эл/TelegramАрест мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и детей в Марий Эл
Арест мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и детей в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© СУ СК России по Республике Марий Эл/Telegram
Арест мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и детей в Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей в Марий Эл, заключен под стражу на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что 25 января в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей.
"Двадцать первого января между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, во время которой мужчина нанес несколько ножевых ранений женщине в область грудной клетки, а также нанес этим ножом повреждения находившимся в квартире двоим малолетним детям. От полученных травм потерпевшие погибли на месте происшествия… Сегодня на основании ходатайства органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период до 25 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад о ходе расследования представлен председателю Следственного комитета РФ.
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