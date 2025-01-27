https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ

Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ

Политика президента США Дональда Трампа стала "холодным душем" для Европы, пишет газета Politico. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:02:00+03:00

2025-01-27T22:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа стала "холодным душем" для Европы, пишет газета Politico."Холодный душ: это радикальный сдвиг от дружеских отношений, которые были у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других высокопоставленных деятелей ЕС с администрацией Джо Байдена", — говорится в материале.Авторы статьи также обратили внимание на то, что ни один высокопоставленный представитель ЕС не был приглашен на инаугурацию американского президента, а единственным лидером ЕС там была премьер-министр Италии Джорджия Мелони.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.Также беспокойство в ЕС взывают высказывания Трампа о Гренландии, которую он хочет сделать частью США. Опасаются в Европейском союзе и роста влияния на внутреннюю ситуацию в ЕС американских цифровых гигантов, таких как соцсеть X, притом что технологически страны союза по-прежнему отстают от Соединенных Штатов. Евросоюз пока ничем не ответил, за исключением заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обещавшей нарастить покупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.

https://ria.ru/20250127/ukraine-1995707493.html

https://ria.ru/20250127/kallas-1995778461.html

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в мире, сша, европа, италия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, джо байден