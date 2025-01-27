https://ria.ru/20250127/tramp-1995642757.html

Трамп поручил полиции арестовывать больше мигрантов, пишет WP

Трамп поручил полиции арестовывать больше мигрантов, пишет WP - РИА Новости, 27.01.2025

Трамп поручил полиции арестовывать больше мигрантов, пишет WP

Президент США Дональд Трамп разочарован результатами инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов и дал указание Иммиграционной и... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:35:00+03:00

2025-01-27T10:35:00+03:00

2025-01-27T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован результатами инициированной им кампании по массовой депортации нелегальных мигрантов и дал указание Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. По словам источников, квоты были установлены в субботу в ходе совещания с высокопоставленными сотрудниками ICE, которым было сказано, что руководители будут привлечены к ответственности за невыполнение поставленных задач. "С нескольких сотен (арестованных мигрантов) в день до 1200-1500", - сообщают источники об ориентирах, которые были поставлены перед иммиграционной полицией. Согласно публикации, Трамп также ожидает, что рейды и аресты будут проводиться круглосуточно и что сотрудники ICE должны отменить отпуска. Трамп также приказал подразделению ICE по расследованиям в области национальной безопасности сместить акцент на обеспечение иммиграционной безопасности. Эта структура занимается борьбой с терроризмом, контрабандой наркотиков, делами о торговле людьми, эксплуатации детей и другими преступлениями. Бывшие сотрудники ICE заявили газете, что перенаправление специальных агентов на обеспечение гражданского иммиграционного контроля приведет к тому, что они будут уделять меньше времени расследованию серьезных преступлений. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250127/tehas-1995625397.html

https://ria.ru/20250125/ssha-1995485674.html

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в мире, сша, дональд трамп