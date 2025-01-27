https://ria.ru/20250127/terrritoriya-1995733142.html

Экс-депутат Рады предупредил о претензиях Польши и Венгрии на часть Украины

Экс-депутат Рады предупредил о претензиях Польши и Венгрии на часть Украины - РИА Новости, 27.01.2025

Экс-депутат Рады предупредил о претензиях Польши и Венгрии на часть Украины

Польша и Венгрия могут заявить территориальные претензии Украине, если ее развал и невозможность независимого существования станут очевидны, выразил мнение в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:20:00+03:00

2025-01-27T16:20:00+03:00

2025-01-27T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Польша и Венгрия могут заявить территориальные претензии Украине, если ее развал и невозможность независимого существования станут очевидны, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. "Я думаю, теоретически могут при сложении определенных обстоятельств. Когда уже развал и невозможность существования независимой Украины будет очевидна и невозможна, наверное, поляки и венгры заявят о своих претензиях на часть территории. Пока они сдерживаются. Пока, при всем том, что такое желание, безусловно, у них есть, но пока не сдерживаются", - сказал Килинкаров в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, вопрос обеспечения прав национальных меньшинств, как русских, так и других вызывает у киевского режима раздражение. "Это вызывает очень серьезное раздражение и опасения со стороны украинской стороны... По крайней мере, так они это все трактуют", - отметил эксперт. По словам Килинкарова, национальные меньшинства на Украине теоретически могут потребовать соблюдения своих прав после завершения горячей фазы конфликта. "Это все будет зависеть от того уровня демократии, который там будет установлен. Пока там нет вообще никакой демократии, ни в какой форме", - сказал Килинкаров. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что в урегулировании украинского вопроса самое главное – устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Россия. По его словам, мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html

https://ria.ru/20241114/polsha-1983775639.html

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в мире, украина, россия, польша, спиридон килинкаров, владимир путин, верховная рада украины