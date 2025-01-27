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Т-Банк открывает конкурс на 4-ю стипендиальную программу для студентов - РИА Новости, 27.01.2025
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20:52 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/t-bank-1995794446.html
Т-Банк открывает конкурс на 4-ю стипендиальную программу для студентов
Т-Банк открывает конкурс на 4-ю стипендиальную программу для студентов - РИА Новости, 27.01.2025
Т-Банк открывает конкурс на 4-ю стипендиальную программу для студентов
Т-Банк открыл набор на четвертую ежегодную стипендиальную программу для студентов по двум направлениям: "Аналитика" и "Разработка", сообщает банк. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:52:00+03:00
2025-01-27T20:52:00+03:00
общество
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Т-Банк открыл набор на четвертую ежегодную стипендиальную программу для студентов по двум направлениям: "Аналитика" и "Разработка", сообщает банк. Первый трек подойдет студентам, которые успешны в математике и анализе данных. Второй предназначен для тех, у кого есть достижения в области программирования и информатики. Стипендиальная программа Т-Банка - одна из крупнейших негосударственных стипендий в России, которая реализуется четвертый год подряд по всей стране. Ее цель - поддержать молодые таланты, которые выбирают для себя науку. Подать заявку на получение стипендии могут студенты очной формы обучения всех вузов России с хорошей или отличной успеваемостью, имеющие гражданство РФ и обучающиеся на любом курсе, кроме выпускного. Двести студентов-победителей будут ежемесячно получать стипендию в размере 25 тысяч рублей в течение следующего учебного года. Критериями выбора победителей являются призовые места и победы в олимпиадах, хакатонах, чемпионатах и соревнованиях, а также высокий рейтинг на Codeforces или Kaggle. Повысить свои шансы могут студенты, имеющие опыт участия в научных конференциях, преподавания в кружках и волонтерства, а также публикации и тренировочные проекты, которые специалист создает в свободное время и по собственному желанию. Оператором программы выступает образовательное направление экосистемы Т-Образование. Помимо ежемесячной выплаты, стипендиаты получат возможность работы с ментором, доступ к базе знаний, лекциям и ИТ-курсам Т-Образования, знакомства с опытными ИТ-специалистами. Отбор продлится до 7 апреля включительно. Для участия в стипендиальной программе нужно решить восемь задач по выбранному направлению на онлайн-экзамене, заполнить анкету о своем опыте и достижениях, а также подтвердить статус студента. Следующий этап отбора пройдет со 2 июня по 7 июля. Все, кто успешно сдал экзамен, будут приглашены на интервью. Результаты всех этапов будут переданы экспертному совету жюри, которое принимает финальное решение по каждому кандидату. Итоги станут известны 11 августа. "Студенческие стипендии — один из приоритетных проектов нашей экосистемы. Учащиеся должны фокусироваться на получении знаний, научной и проектной деятельности. Мы ценим желание студентов посвятить себя науке и хотим, чтобы ребята не спешили идти на подработку и могли заниматься тем, что действительно важно для фундамента их успешной карьеры", - приводится в сообщении комментарий директора Т-Образования Варвары Смирновой. По ее словам, каждый год количество стипендиатов растет. "В год запуска их было 80, а в прошлом году число стипендиатов достигло 253. В 2023/2024 году мы увеличили стипендиальный фонд в 2,5 раза до 60 миллионов рублей. В этом году суммарный фонд за все время существования наших стипендий достигнет 220 миллионов рублей", - уточнила Смирнова. В прошлом году наибольшее количество заявок на участие в стипендиальной программе поступило от студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Томска, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Из 200 победителей 101 человек живет в Москве и Петербурге, еще 99 — жители таких городов, как Севастополь, Саранск, Саров, Пенза, Кострома, Иваново, Ейск, Тамбов и других. За три года стипендию от Т-Банка получили 533 студента — 30 из них стали победителями Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), в которой ежегодно принимают участие 50 тысяч студентов со всего мира.
https://ria.ru/20250109/t-bank-1992929047.html
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353
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353
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общество, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Общество, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк открывает конкурс на 4-ю стипендиальную программу для студентов

Т-Банк открывает набор на 4-ю ежегодную стипендиальную программу для студентов

© Depositphotos.com / stokketeСтуденты сидят за компьютером
Студенты сидят за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Студенты сидят за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Т-Банк открыл набор на четвертую ежегодную стипендиальную программу для студентов по двум направлениям: "Аналитика" и "Разработка", сообщает банк.
Первый трек подойдет студентам, которые успешны в математике и анализе данных. Второй предназначен для тех, у кого есть достижения в области программирования и информатики.
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Стипендиальная программа Т-Банка - одна из крупнейших негосударственных стипендий в России, которая реализуется четвертый год подряд по всей стране. Ее цель - поддержать молодые таланты, которые выбирают для себя науку.
Подать заявку на получение стипендии могут студенты очной формы обучения всех вузов России с хорошей или отличной успеваемостью, имеющие гражданство РФ и обучающиеся на любом курсе, кроме выпускного. Двести студентов-победителей будут ежемесячно получать стипендию в размере 25 тысяч рублей в течение следующего учебного года.
Критериями выбора победителей являются призовые места и победы в олимпиадах, хакатонах, чемпионатах и соревнованиях, а также высокий рейтинг на Codeforces или Kaggle. Повысить свои шансы могут студенты, имеющие опыт участия в научных конференциях, преподавания в кружках и волонтерства, а также публикации и тренировочные проекты, которые специалист создает в свободное время и по собственному желанию.
Оператором программы выступает образовательное направление экосистемы Т-Образование. Помимо ежемесячной выплаты, стипендиаты получат возможность работы с ментором, доступ к базе знаний, лекциям и ИТ-курсам Т-Образования, знакомства с опытными ИТ-специалистами.
Отбор продлится до 7 апреля включительно. Для участия в стипендиальной программе нужно решить восемь задач по выбранному направлению на онлайн-экзамене, заполнить анкету о своем опыте и достижениях, а также подтвердить статус студента. Следующий этап отбора пройдет со 2 июня по 7 июля. Все, кто успешно сдал экзамен, будут приглашены на интервью. Результаты всех этапов будут переданы экспертному совету жюри, которое принимает финальное решение по каждому кандидату. Итоги станут известны 11 августа.
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"Студенческие стипендии — один из приоритетных проектов нашей экосистемы. Учащиеся должны фокусироваться на получении знаний, научной и проектной деятельности. Мы ценим желание студентов посвятить себя науке и хотим, чтобы ребята не спешили идти на подработку и могли заниматься тем, что действительно важно для фундамента их успешной карьеры", - приводится в сообщении комментарий директора Т-Образования Варвары Смирновой.
По ее словам, каждый год количество стипендиатов растет. "В год запуска их было 80, а в прошлом году число стипендиатов достигло 253. В 2023/2024 году мы увеличили стипендиальный фонд в 2,5 раза до 60 миллионов рублей. В этом году суммарный фонд за все время существования наших стипендий достигнет 220 миллионов рублей", - уточнила Смирнова.
В прошлом году наибольшее количество заявок на участие в стипендиальной программе поступило от студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Томска, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Из 200 победителей 101 человек живет в Москве и Петербурге, еще 99 — жители таких городов, как Севастополь, Саранск, Саров, Пенза, Кострома, Иваново, Ейск, Тамбов и других.
За три года стипендию от Т-Банка получили 533 студента — 30 из них стали победителями Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC), в которой ежегодно принимают участие 50 тысяч студентов со всего мира.
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