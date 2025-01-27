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Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО - РИА Новости, 27.01.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:18 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995775053.html
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО - РИА Новости, 27.01.2025
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии отправили больше 100 кг кондитерских изделий проходящим лечение в госпиталях... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:18:00+03:00
2025-01-27T18:18:00+03:00
надежные люди
общероссийский народный фронт
сво
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии отправили больше 100 кг кондитерских изделий проходящим лечение в госпиталях участникам специальной военной операции, сообщили в региональном ОНФ. "Более 100 килограммов кондитерских изделий передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии бойцам, которые в настоящее время проходят лечение в полевых госпиталях", - говорится в сообщении. Уточняется, что сладкий груз сформирован Федерацией профсоюзов КБР, он вошел в состав гуманитарной помощи, собранной жителями республики. Доставку груза осуществляют члены волонтерской роты "Багира". "Вместе с кондитерскими изделиями и письмами от жителей республики добровольцы везут продукты питания, питьевую воду, медикаменты, постельное белье и теплые вещи, а также всегда необходимые бойцам маскировочные сети, окопные свечи", - отметили в ОНФ.
https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html
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общероссийский народный фронт, сво
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, СВО
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО

Лечащиеся бойцы СВО в Кабардино-Балкарии получили более 100 кг конфет от ОНФ

© Фото : Народный фронт | КБР/TelegramБольше 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии проходящим лечение бойцам СВО
Больше 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии проходящим лечение бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Народный фронт | КБР/Telegram
Больше 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии проходящим лечение бойцам СВО. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии отправили больше 100 кг кондитерских изделий проходящим лечение в госпиталях участникам специальной военной операции, сообщили в региональном ОНФ.
"Более 100 килограммов кондитерских изделий передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии бойцам, которые в настоящее время проходят лечение в полевых госпиталях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сладкий груз сформирован Федерацией профсоюзов КБР, он вошел в состав гуманитарной помощи, собранной жителями республики. Доставку груза осуществляют члены волонтерской роты "Багира".
"Вместе с кондитерскими изделиями и письмами от жителей республики добровольцы везут продукты питания, питьевую воду, медикаменты, постельное белье и теплые вещи, а также всегда необходимые бойцам маскировочные сети, окопные свечи", - отметили в ОНФ.
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Надежные людиОбщероссийский народный фронтСВО
 
 
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