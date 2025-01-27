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Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО - РИА Новости, 27.01.2025
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии отправили больше 100 кг кондитерских изделий проходящим лечение в госпиталях... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:18:00+03:00
2025-01-27T18:18:00+03:00
2025-01-27T18:18:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 27 янв – РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кабардино-Балкарии отправили больше 100 кг кондитерских изделий проходящим лечение в госпиталях участникам специальной военной операции, сообщили в региональном ОНФ. "Более 100 килограммов кондитерских изделий передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии бойцам, которые в настоящее время проходят лечение в полевых госпиталях", - говорится в сообщении. Уточняется, что сладкий груз сформирован Федерацией профсоюзов КБР, он вошел в состав гуманитарной помощи, собранной жителями республики. Доставку груза осуществляют члены волонтерской роты "Багира". "Вместе с кондитерскими изделиями и письмами от жителей республики добровольцы везут продукты питания, питьевую воду, медикаменты, постельное белье и теплые вещи, а также всегда необходимые бойцам маскировочные сети, окопные свечи", - отметили в ОНФ.
https://ria.ru/20250127/svo-1995762370.html
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общероссийский народный фронт, сво
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, СВО
Более 100 кг конфет отправили из Кабардино-Балкарии лечащимся бойцам СВО
Лечащиеся бойцы СВО в Кабардино-Балкарии получили более 100 кг конфет от ОНФ