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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.01.2025
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12:12 27.01.2025 (обновлено: 12:31 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/svo-1995678154.html
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:12:00+03:00
2025-01-27T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 610 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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