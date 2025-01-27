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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.01.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:12:00+03:00
2025-01-27T12:12:00+03:00
2025-01-27T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 610 военных в зоне действий "Центра"