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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.01.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:12:00+03:00

2025-01-27T12:12:00+03:00

2025-01-27T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность